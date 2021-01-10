Лоукостер Ryanair приостанавливает большинство рейсов из Киева

Ryanair приостанавливает 70% рейсов из Киева / Фото: delo.ua

Ирландская авиакомпания Ryanair приостановит полеты на 70% маршрутов из Киева до конца марта 2021 года, они в перспективе будут увеличены, когда авиация перейдет на летний сезон.

Как информирует издание Avianews, без изменений будут курсировать из аэропорта Борисполь только три рейса: в Вену, Берлин и Валенсию.

Уточняется, что с февраля нынешнего года Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер. Пока также неизвестна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону. А уже в конце марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов.

Отметим, лоукостер существенно сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. В частности, к летнему сезону лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона. Во Львове у авиакомпании остался лишь один постоянный маршрут - в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

К слову, зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоукост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель прекратит полеты по этому маршруту.

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