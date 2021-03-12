Луценко оконфузился в эфире своей программы на канале Порошенко

Юрий Луценко / УНИАН

Бывший генпрокурор Юрий Луценко оконфузился в одном из первых же выпусков новой программы Прямым текстом на 5 канале (который принадлежит его куму и экс-президенту Петру Порошенко). Луценко включил в список участников парижского саммита в Нормандском формате в декабре 2019 премьер-министра Италии.

Луценко, рассказывая как неудачно президент Украины Зеленский посетил парижский саммит полтора года тому назад, решил перечислить участников Нормандского формата. И включил в него премьера Италии [тогда – Джузеппе Конте]. Но глава итальянского правительства участия в мероприятии не принимал. Интересно, что никто из гостей программы не стал указывать Луценко на его ошибку.

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