Луценко оконфузился в эфире своей программы на канале Порошенко

Юрий Луценко, который недавно дебютировал как телеведущий 5 канала (принадлежащему Петру Порошенко) допустил фактическую ошибку прямо в эфире.
Бывший генпрокурор Юрий Луценко оконфузился в одном из первых же выпусков новой программы Прямым текстом на 5 канале (который принадлежит его куму и экс-президенту Петру Порошенко). Луценко включил в список участников парижского саммита в Нормандском формате в декабре 2019 премьер-министра Италии.
Луценко, рассказывая как неудачно президент Украины Зеленский посетил парижский саммит полтора года тому назад, решил перечислить участников Нормандского формата. И включил в него премьера Италии [тогда – Джузеппе Конте]. Но глава итальянского правительства участия в мероприятии не принимал. Интересно, что никто из гостей программы не стал указывать Луценко на его ошибку.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В конце февраля 2021 года стало известно, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет вести политическое шоу на 5 канале.
- Вскоре эту информацию подтвердил генеральный директор канала Владимир Мжельский.
- Шоу на политическую тематику получило название Прямым текстом и выходит раз в неделю.
- Позднее бывший замглавы Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Александр Кацуба в Сети утверждал, что в 2016 году передал Юрию Луценко, который тогда был главой Генпрокуратуры, 50 миллионов гривен.