Бывший генпрокурор Луценко устроился на работу к своему куму

Луценко будет вести программу на канале Порошенко / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет вести политическое шоу на 5 канале, сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский в комментарии Детектор медиа.

"Мы развесили борды, на которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу", — сказал Мжельский, комментируя рекламу с Луценко, которая появилась на этой неделе.

Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю, добавил гендиректор телеканала.

Сам бывший генеральный прокурор пока публично не комментировал сотрудничество с 5 каналом.

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