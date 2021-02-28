Бывший генпрокурор Луценко устроился на работу к своему куму

Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю, добавил гендиректор телеканала.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет вести политическое шоу на 5 канале, сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский в комментарии Детектор медиа.
"Мы развесили борды, на которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу", — сказал Мжельский, комментируя рекламу с Луценко, которая появилась на этой неделе.
Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю, добавил гендиректор телеканала.
Сам бывший генеральный прокурор пока публично не комментировал сотрудничество с 5 каналом.
Юрий Луценко - что было ранее:
- Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что проходит лечение от онкологического заболевания.
- При этом он пообещал остаться в политике, несмотря на болезнь. "Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой", - написал он.
- До того Луценко рассказал, чем занимается после увольнения с должности. Экс-руководитель Генпрокуратуры привел доказательства того, что после отставки использовал свободное время для личных дел.
Автор: Екатерина Трохимчук