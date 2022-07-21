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Лукашенко начал раздавать Украине советы: "войну можно закончить сейчас"

21 июля 2022, 17:50

Самопровозглашенный президент Беларуси призывает Украину сесть за стол переговоров с РФ.

Лукашенко
Лукашенко призывает Украину сесть за стол переговоров с РФ / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал раздавать Украине советы, рассказывая, что надо сделать, чтобы якобы закончить войну "прямо сейчас". Он призвал украинскую власть сесть за стол переговоров. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Лукашенко утверждает, что сейчас войну можно закончить "на более приемлемых для Украины условиях".

"Все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых для Украины условиях, но ей никто не даст закончить войну. Она должна сесть за стол переговоров и согласиться, что она никогда не будет угрожать России, и не будет иметь на территории Украины то вооружение, которое будет угрожать РФ. Это главное, а "денацификация" – это философия", – сказал Лукашенко.

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Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы захвате оккупантами всей Луганской области пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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