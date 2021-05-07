Лукашенко отметился странным поздравлением Украине с Днем победы

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко направил поздравление украинцам с Днём победы 9 мая.

В поздравлении, опубликованном на сайте посольства Беларуси в Украине, Лукашенко подчеркнул, что потери Беларуси и Украины в этой войне были самыми тяжёлыми за всю историю стран.

"Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память об общем подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведёт нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", - написал Лукашенко.

Обратим внимание, что в поздравлении адресатом указан "народ Украины".

/ ukraine.mfa.gov.by

Как известно, Украина не осуществляет официальное общение с режимом Лукашенко после массовых протестов в Беларуси из-за фальсификаций на президентских выборах и применения силы к демонстрантам.

Напомним, официальный Киев не принял поздравления Лукашенко с Днем независимости Украины.

Ранее на госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном". На телеканале CTV Украину назвали "пиратским бандеростаном", а Владимира Зеленского "клоуном-гауляйтером".