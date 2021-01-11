Ляшко рассказал, будут ли внедрять COVID-паспорта в Украине

Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель руководителя Минздрава Виктор Ляшко утверждает ‒ вопрос введения в Украине COVID-паспортов, которые будут базироваться на сведениях о вакцинации и результатах тестов на коронавирус, находится на контроле властей.

Об этом чиновник рассказал в комментарии порталу РБК-Украина в понедельник, 11 января. Однако, по словам Ляшко, пока речь о введении таких паспортов в Украине не идет.

"В Украине этот вопрос находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от Covid-19 человек больше не способен инфицировать других людей", ‒ сказал он.

По словам Ляшко, свидетельство о вакцинации от COVID-19 будет выдаваться только в том случае, когда будет использоваться одобренная ВОЗ вакцина.

Вместе с тем, главный санитарный врач заявил ‒ большинство стран во время пандемии коронавируса установили крайне жесткие дополнительные требования для пересечения границы. По словам чиновника, в Украине же пограничники требуют полис медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также прохождение двухнедельной изоляции либо демонстрации отрицательного ПЦР-теста.

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