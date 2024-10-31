Людей выносили из горящих домов: РФ ударила Шахедами по Полтавщине

Российские оккупанты атаковали Полтавщину ударными беспилотниками типа Шахед. В результате этого серьезно повреждены частные дома. Об этом заявил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин.
Известно, что россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину. Они ударили беспилотниками по гражданской инфраструктуре.
"В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственная постройка. Спасены два человека", - написал Пронин.
Он отметил, что спасенных людей достали из горящего дома. Информации о погибших нет.
В Сети появилось видео с последствиями атаки дронов.
Смотрите видео об ударе по Полтавщине:
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как ранее писал Главред, в ночь на 31 октября вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову. Удар пришелся на жилой многоэтажный дом. На месте прилета возник пожар. В результате удара РФ разрушен почти весь подъезд жилого дома.
Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате авиаудара по многоэтажке в Харькове количество раненых возросло до 34 человек. По его словам, погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет.
Также 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летели по направлению в столицу. Начальник КМВА Сергей Попко писал, что в 5:40 в области и на подступах к Киеву работала ПВО.
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