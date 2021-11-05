"Люди боятся ложиться спать": в Харькове мужчина по приколу поджигает свою квартиру

Пожар произошел на улице Гарибальди, 4 в Харькове / ua.depositphotos.com

В Харькове уже не впервые жители многоквартирного дома ночью оказываются на улице из-за пожара. Ее устраивает сосед, зависимый от наркотических веществ. Жители дома напуганы, потому что боятся за свою жизнь.

Отмечается, что пожар произошел на улице Гарибальди, 4 в Харькове. Соседи говорят, что их мужчина умышленно поджигает квартиру, потому что он наркоман. Люди боятся ложиться спать, сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

"На Гарибальде, 4 наркоман уже второй раз намеренно поджигает свою квартиру полиция отказывается брать заявление от жильцов дома. На данный момент наркоман сбежал. Жильцы дома боятся ложиться спать. Ежедневно как последний", – говорится в заметке под видео.

В Киеве горела Киево-Печерская лавра

Пожар на территории центра Украинской православной церкви Московского патриархата произошел днем 4 ноября. Возгорание произошло на втором этаже мастерской по росписи икон, несколько человек пострадали.

Позже в Сети появились кадры нападения на журналистов различных изданий, которые снимали пожар. Монахи и неизвестные мужчины забирали у них технику и выгоняли. При этом настоятель лавры владыка Павел поощрял такое поведение, а полиция бездействовала.

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