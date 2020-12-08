"Люди мрут от холода": жители Крыма жалуются на жуткие условия в больницах

В крымской больнице люди умирают от холода / УНИАН

В инфекционной больнице в Ялте в оккупированном Россией украинском Крыму нет мест для больных COVID-19, при этом учреждение не отапливается.

Об этом 8 декабря на странице в Facebook рассказал бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (2017-2018 годы) Борис Бабин.

"Люди умирают в холодных палатах", – написал он.

Бабин показал пост жительницы полуострова, в котором она жаловалась на холод в больнице. Речь идет о больнице по адресу проезд Бакунинский, 11.

Крымчанка написала, что "два первых этажа с "ковид"-больными забиты до отказа", а батареи "ледяные". По ее словам, тепло подают лишь на несколько часов в сутки

Женщина сообщила, что вместе с ребенком спит в палате под двумя одеялами и в кофтах.

Бабин пояснил причину коллапса – "отсутствие даже минимального напора воды в городской отопительной системе". По его словам, отопление в больнице отключили не так давно.