"Лжец и фашист": Гордон набросился на Лукашенко

Гордон и Лукашенко / instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист Дмитрий Гордон вспомнил свое интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и резко его раскритиковал.

В 2020 году Гордон, во время интервью, спросил белорусского лидера, возможно ли такое, что с территории Беларуси российские войска придут в Украину. На что тогда Лукашенко ответил: "Никогда. Тем более, с оружием".

С началом полномасштабной войны РФ против Украины фрагмент этого интервью в Сети стал вирусным.

"Дело в том, что в свое время Александр Турчинов мне сказал, что в 2014 году Лукашенко ему пообещал, что никогда с территории Беларуси российские войска не двинутся в Украину. В крайнем случае он предупредит об этом Турчинова за три дня. Я процитировал это откровение Турчинова, я спросил: "Вы можете повторить это?" И он сказал: "Никогда. С территории Беларуси российские войска не пойдут в Украину", - вспомнил Гордон в интервью ЖВЛ.

Сегодня, говорит ведущий, он вынужден констатировать, что Лукашенко оказался полным лжецом.

"Лукашенко оказался лжецом и подонком. Лжец, подонок, фашист. Такая же х*йня, как и Путин. Это два брата-близнеца. Я никогда не забуду, что с территории братской Беларуси, я люблю белорусов до сих пор, у меня нет к ним вопросов, на мой родной Киев, на Чернигов пошли полчища этих русских орков. С территории Беларуси бомбили наши города, убивали наших людей. Поэтому Лукашенко будет гореть в аду, будет переворачиваться там на крутилах вместе с Путиным", - сказал Гордон.

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