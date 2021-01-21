Мальчики, компьютерные спецэффекты и морковка: как адвокаты Микитася устроили цирк - СМИ

фото УНИАН, Владимир Коваль

Адвокаты экс-главы компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася собрали на пресс-конференцию журналистов, чтобы рассказать, что их подзащитный "ни в чем не виноват".

Об этом сообщает "Первый деловой телеканал"

Напомним, что сейчас Микитась находится под стражей по подозрению в организации похищения столичного адвоката. 4 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей на два месяца Микитасю по подозрению в заказе похищения столичного адвоката Максима Мирошниченко.

В статье указывается, что со слов адвокатов, Максим Микитась не изобличал замглаву Офиса президента Олега Татарова, не шел на сделку со следствием, его не посещал предполагаемый похищенный в СИЗО, а все разговоры были подделаны с применением современных компьютерных технологий.

Адвокат Габриелян на вопрос имеет ли Микитась статус обличителя по делу квартир Нацгвардии ответил, что такого статуса у Микитася нет. Таким образом, как отмечают авторы, он окончательно развалил легенду НАБУ, которая выстраивалась с целью предотвратить привлечение Микитася к ответственности за организацию похищения человека.

В статье говорится, что изначально адвокаты подозреваемого – Евгений Грушовец, Артур Габриелян и Олег Веремеенко заявили о безосновательности подозрения и политической мотивации преследования Микитася. По словам Грушовца, потерпевший по этому делу – Максим Мирошниченко - "точно не является ни адвокатом, ни помощником адвоката" и, вероятно, был судим. "А может быть и нет", - отмечают авторы статьи.

Кроме того, как отметил адвокат, "потерпевший фактически сбежал от правоохранителей" после того, как якобы был похищен. Также Грушовец отметил, что прокуроры не приходят на заседание суда по рассмотрению апелляции на арест Микитася – "им, дескать, очень стыдно и не с чем приходить. А все разговоры – просто сфальсифицированы", - сообщают СМИ.

"Дескать, переписка и телефонные соединения между Микитасем, обвиняемым в убийстве Газиевым (который находясь в СИЗО якобы помогал организовать похищение) и исполнителями – сфальсифицирована неким агентом МВД или СБУ, который сам участвовал в похищении. Такое заявление поставило журналистов в тупик – слишком уж хитроумной выглядит схема", - говорится в статье Первого делового телеканала.

Прямо на пресс-конференции, сообщают журналисты, адвокат Евгений Грушовец попытался с помощью нескольких телефонов продемонстрировать как может быть подменен номер и имя абонента, но из-за технических заминок трудно было понять задумку этого эксперимента.

Адвокат кому-то говорил в микрофон фразы "морковки сварились" и "бабушка приехала", чтобы некто перезвонил якобы с подменного номера и их повторил.

На вопрос журналиста допускают ли адвокаты, что таким же способом могла быть подделана также переписка Микитася и Татарова в деле, по которому НАБУ пыталась обвинить Татарова, адвокат Артур Габриелян ответить не смог.

Габриэлян подчеркнул, что показания человека, на которых строится обвинение Микитасю, основано на информации "с чужих слов о том, что Микитась якобы причастен к этому".

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Микитась в деле о похищении имущества Нацгвардии Украины пошел на сделку со следствием и утверждена ли эта сделка судом, сказал: "Никакого соглашения нет, соответственно и судом она не может быть утверждена".

"Мы видим фальсификацию уголовного дела, предвзятость органов полиции, с учётом этого считаем, что органы полиции не имеет ни морального, ни юридического права расследовать это дело по одной простой причине: видно противостояние между Микатасем и Татаровым, а начальник главного следственного управления (Нацполиции) господин Цуцкиридзе является кумом Татарова…Между ними есть тесная связь, мы считаем, что дело должно быть передано для расследования в другой правоохранительный орган для расследования, чтобы устранить все сомнения в предвзятости", - заявил Габриелян.

"Адвокат Олег Веремиенко повторил тезис о том, что у Микитася есть бизнес и имущество, на которые положили глаз нынешние власти. Главный вопрос – зачем?" - говорится в статье.

Микитась при избрании ему меры пресечения сначала утверждал, что вообще не знаком с Олегом Мирошниченко, а потом — что не имел с ним никаких соглашений. Однако согласно официальному ответу Лукьяновского СИЗО, который был предоставлен изданию прокурорами, в течение мая-июля прошлого года Олег Мирошниченко посещал Микитася девять раз.

"Адвокат Артур Габриэлян заявил, что Микитась подтвердил, что знал Мирошниченко. Но тот не мог попасть к нему в СИЗО – он не является ни родственником, ни адвокатом Микитася. Хотя, передачи от жены мог и приносить…" - предполагают журналисты.

"В судебном заседании Микитась и его жена утверждали, что знакомы с Мирошниченко. В октябре месяце прошлого года супруга Микитася даже одалживала деньги Мирошниченко. Олег Мирошниченко не является адвокатом и не мог предоставлять Микитасю адвокатских услуг. Насколько нам известно, Мирошниченко не посещал Микитася в Лукьяновском СИЗО, а передавал ему передачи от жены Микитася", - заявил адвокат Артур Габриэлян.

"Также в деле о похищении фигурирует 12-летний мальчик, что никак не вяжется с инсценировкой похищения. По словам защитников, мальчик позвонил маме и попросил вызвать полицию. Хотя и не являлся частью спецоперации. В общем, вместо того, чтобы прояснить ситуацию с похищением юриста, адвокаты Микитася еще больше ее запутали, благодаря мальчикам, спецоперациям и морковкам", - подытожили журналисты "Первого делового канала" в своей статье.