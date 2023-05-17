Маляр рассказала, какие три области больше всего страдают из-за обстрелов России

Заместитель министра обороны сообщила, что больше всего от обстрелов страдают три области Украины.

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В Украине больше всего обстреливают три области / коллаж Главред: фото 28 ОМБр, Минобороны

Российские оккупационные войска за последний месяц увеличили количество обстрелов Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, несмотря на обстрелы мирного населения, страна-агрессор Россия артиллерийскими и авиационными ударами пытается постоянно держать в напряжении украинские войска в приграничных областях и не допустить их задействования на других направлениях.

"За последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область – 110. Черниговская – 29. Харьковская - 23", - отметила Маляр.

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Также она добавила, что армия страны-оккупанта России ежедневно стреляет по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты - садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых – дети.

"Россия ведет войну без правил и системно нарушает нормы международного гуманитарного права", - подчеркнула в конце Маляр.

Обстрелы Украины

Напомним, что РФ возобновила масштабные воздушные атаки на Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ. Так массовые атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.

У Зеленского приняли решение об усилении защиты от атак РФ. Во время Ставки служащие обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

РФ возобновит ракетные удары по объектам энергетики. РФ пробует узнать о позициях систем противовоздушной обороны, предоставленных Украине западными союзниками.

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