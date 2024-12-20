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"Манипуляция и пиар": в МИД ответили скандальному Орбану на идею "перемирия"

Алексей Тесля
20 декабря 2024, 16:52
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Украина неоднократно просила Венгрию не заниматься манипуляциями на теме войны, говорит Георгий Тихий.
орбан, флаги Украины и России
Виктор Орбан навязывает идею "перемирия" / Коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Украина неоднократно просила Венгрию не заниматься манипуляциями
  • Никакого реального рождественского перемирия на столе не существует

Никакого реального "рождественского перемирия", о чем говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, на столе переговоров не существует, заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Украина неоднократно просила Венгрию не заниматься манипуляциями на теме войны, смертей людей и праздника Рождества Христова, подчеркнул он во время брифинга.

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"Никакого реального рождественского перемирия на столе не существует. Это пиар венгерской стороны, который мы называем "мирным пиаром", - отметил представитель МИД.

Он не исключает, что Будапешт использует эту тему исходя из своих внутриполитических соображений.

"Никаких реалистичных предложений нет на столе переговоров. Мы неоднократно просили венгерскую сторону не заниматься манипуляциями на теме войны, смертей людей и праздника Рождества Христова. Это просто циничные манипуляции", - сказал Тихий.

Спикер МИД добавил, что украинская сторона просила венгерскую публично и не публично прекратить эти манипуляции.

Ранее в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию". Орбан вряд ли хотел предложить реальную схему перемирия, скорее всего, это была мини-операция.

Напомним, премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.

Как сообщал Главред, Орбан заявил, что ранее тема мира не вызывала интереса среди европейских политиков, но сейчас ситуация изменилась. По его мнению, это стало возможным благодаря венгерскому председательству в Европейском Союзе.

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2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

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