"Манипуляция и пиар": в МИД ответили скандальному Орбану на идею "перемирия"

Украина неоднократно просила Венгрию не заниматься манипуляциями на теме войны, говорит Георгий Тихий.

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Виктор Орбан навязывает идею "перемирия" / Коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

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Украина неоднократно просила Венгрию не заниматься манипуляциями

Никакого реального рождественского перемирия на столе не существует

Никакого реального "рождественского перемирия", о чем говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, на столе переговоров не существует, заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Украина неоднократно просила Венгрию не заниматься манипуляциями на теме войны, смертей людей и праздника Рождества Христова, подчеркнул он во время брифинга.

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"Никакого реального рождественского перемирия на столе не существует. Это пиар венгерской стороны, который мы называем "мирным пиаром", - отметил представитель МИД.

Он не исключает, что Будапешт использует эту тему исходя из своих внутриполитических соображений.

"Никаких реалистичных предложений нет на столе переговоров. Мы неоднократно просили венгерскую сторону не заниматься манипуляциями на теме войны, смертей людей и праздника Рождества Христова. Это просто циничные манипуляции", - сказал Тихий.

Спикер МИД добавил, что украинская сторона просила венгерскую публично и не публично прекратить эти манипуляции.

Ранее в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию". Орбан вряд ли хотел предложить реальную схему перемирия, скорее всего, это была мини-операция.

Напомним, премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.

Как сообщал Главред, Орбан заявил, что ранее тема мира не вызывала интереса среди европейских политиков, но сейчас ситуация изменилась. По его мнению, это стало возможным благодаря венгерскому председательству в Европейском Союзе.

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