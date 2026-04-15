Массовая демобилизация из ВСУ: в Раде раскрыли ключевые изменения для военных

В Раде рассказали о вопросе демобилизации

Вопрос массовой демобилизации пока не рассматривается, однако правительство и Министерство обороны разрабатывают изменения в системе военной службы.

Речь идёт о введении срочных контрактов с чёткими условиями службы и возможностью отдыха после определённого срока, сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

По его словам, в Раде ожидают от Минобороны комплексный законопроект, который должен снизить напряжение в подразделениях и упорядочить механизм заключения контрактов.

Планируется, что военнослужащие смогут подписывать контракты на 2–5 лет с последующим правом на отдых вне службы. При этом, как подчёркивают в парламенте, речь о массовом увольнении из Вооружённых сил во время войны пока не идёт.

Вениславский отметил, что установка фиксированных сроков службы напрямую связана с мобилизационными процессами и текущей безопасностью. Он подчеркнул, что ограничение сроков без усиления мобилизации невозможно, а популистские обещания о скором увольнении военных в условиях наращивания российских войск неуместны.

"В любом случае скрываться от мобилизации — это временные меры. А так отслужил по контракту, если будет прогнозируемый срок службы — тогда это будет совершенно другая психологическая и морально-политическая ситуация", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку. В министерстве хотят достичь справедливости, прогнозируемости и гарантий для защитников Украины.

Как сообщал ранее Главред: украинцы жалуются, что получали push-уведомление о том, что отсрочка может быть продолжена, но по факту этого не произошло. Министерство обороны Украины объяснило, что следует делать в этом случае.

О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

