Массово распыляют яд: в Днепре улицы усыпаны трупами летучих мышей

Летучие мыши / Днепр оперативный

В Днепре стали массово травить летучих мышей.

Как сообщает Днепр оперативный, на жилом массиве Победа пешеходная зона усыпана мертвыми крылатыми.

Местные жители жилмассива Победа-2 жалуются на то, что на улицах начали массово травить летучих мышей.

Множество мертвых крылатых обнаружили возле многоэтажки на Мандрыковской, 149.

В то же время отмечается, что сейчас летучие мыши ищут тайник под зимовку.

Реклама

Поэтому могут забираться в дома местных жителей.

"Если в ваш дом залетит подобная, то просто накройте ее полотенцем и аккуратно вынесите наружу, ведь все виды обитающих в Украине летучих мышей занесены в национальную Красную книгу", - акцентировали в телеграмм-канале.

Читайте такжеВ Винницкой области случилась экологическая катастрофа: погибли более 100 лебедей - СМИ

Читайте также: