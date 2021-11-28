Массово распыляют яд: в Днепре улицы усыпаны трупами летучих мышей

Сейчас летучие мыши ищут тайник под зимовку.
В Днепре стали массово травить летучих мышей.
Как сообщает Днепр оперативный, на жилом массиве Победа пешеходная зона усыпана мертвыми крылатыми.
Местные жители жилмассива Победа-2 жалуются на то, что на улицах начали массово травить летучих мышей.
Множество мертвых крылатых обнаружили возле многоэтажки на Мандрыковской, 149.
В то же время отмечается, что сейчас летучие мыши ищут тайник под зимовку.
Поэтому могут забираться в дома местных жителей.
"Если в ваш дом залетит подобная, то просто накройте ее полотенцем и аккуратно вынесите наружу, ведь все виды обитающих в Украине летучих мышей занесены в национальную Красную книгу", - акцентировали в телеграмм-канале.
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