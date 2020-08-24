Майдан в Москве: эксперт оценил риски для Украины

Александр Лукашенко и Владимир Путин / GettyImages

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк оценил риски для Украины в результате создания Россией и Беларусью Союзного государства.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, с одной стороны такой сценарий является позитивным для Украины.

"Потому что западные партнеры будут вкладывать в Украину еще больше ресурсов, чтобы не допустить возвращения Украины в зону влияния России. То есть, когда белорусский клин будет упираться в Восточную Европу, это станет тревожным звонком и для ЕС, и для НАТО. Таким образом, ставка в борьбе за Украину станет еще выше", - отметил эксперт.

В то же время он считает, что не стоит беспокоиться о том, что образуется новый СССР.

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"Так Беларусь и Россия просто быстрее деградируют, и там начнутся необратимые процессы. Не исключено, что тогда подобные белорусским протесты начнутся и в Москве", - добавил Октисюк.

Напомним, ранее в Кремле заявили о готовности оказать "содействие в разрешении проблем" в Беларуси.

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"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в Кремле.