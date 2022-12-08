glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мелитополь - ключ к освобождению Крыма: военный аналитик объяснил, как ВСУ очистит полуостров

8 декабря 2022, 20:58
После того, как будет освобожден ВСУ Мелитополь (и, особенно, уничтожен Крымский мост), говорит Андрей Коваленко вероятно, отпадет нужда в штурме Крыма.
ВСУ, Крым
ВСУ, Крым / коллаж фото УНИАН

Как только украинская армия сумеет освободит город Мелитополь, то это станет гигантский шаг к отрезанию Крыма от сообщения с материковой частью страны-агрессора, России. Об этом в интервью Главреду заявил боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко

"Вопрос Крыма во многом зависит от Запорожского направления. Я бы не брался за прогнозы по Крыму до весны, но вопрос в том, что Крым возможно (скорее всего, так оно и будет в итоге) будет вернуть обратно без боя. Многие в классическом понимании, особенно глядя на новости о том, что русские строят несколько линий обороны на крымском перешейке (Перекопский перешеек. - Главред) и думают, что там мы будем штурмовать полуостров. Но для того, чтобы понимать стратегическую перспективу освобождения Крыма, достаточно посмотреть на Мелитополь. Враг не просто так сейчас его укрепляет - там строят несколько линий обороны, и даже дополнительные силы из Токмака и Родов и из самого Крыма оттягивают именно туда. Они понимают, что степная зона Запорожского направления промерзла именно до Мелитополя, что обеспечит скорость сил перемещения ВСУ. Чтобы ее снизить, россияне строят линии обороны, причем круговые вокруг ключевых трасс, чтобы не дать нам возможность для маневра. Потому как только ВСУ освободят Мелитополь, это будет означать отрезание Крыма от сообщения с Ростовской областью. Вопрос воды в Крым - это тоже стратегическая история. Как только будет возвращен контроль над водой, мы будем иметь стратегический успех. Я не думаю, что и Крымский мост будет стоять после освобождения Мелитополя. Это - фактически военный объект, и он, скорее всего, будет разрушен. Тот же Данилов ранее об этом заявлял. Если ВСУ деоккупируют Мелитополь, обеспечивают контроль над городом, а дальше, за походной, идут освобождения Бердянска и Мариуполя", - сказал он.

После того, как будет освобожден ВСУ Мелитополь (и, особенно, уничтожен Крымский мост), говорит Коваленко, вполне вероятно, что отпадет нужда в, собственно, штурме Крыма.

"История с Крымом для россиян будет еще хуже Херсона. У них было достаточное количество армии (около 20 тысяч) на правом берегу Днепра, но они были вынуждены отойти, так как не могли получать обеспечения, а баржи и понтонные переправы логистически не помогают армии вести оборону. Соответственно, что то, что будет происходить в Крыму после того, как он будет отрезан, заставит РФ оттуда отойти рано или поздно. И для этого Крым не обязательно надо штурмовать, потому что после того, как будет освобожден Мелитополь, уничтожен Крымский мост, будет вопросом нескольких месяцев. Потому что даже находясь рядом с Мелитополем, ВСУ обеспечат полный огневой контроль над аэродромами и Черноморским флотом. Поэтому не исключено, что РФ сейчас снова вернется к ядерному шантажу. Но мы должны помнить, что Си Цзиньпин и Джо Байден в один голос заявили о том, что ядерное оружие не должно быть применено больше никогда. Россия сейчас слишком зависима от Китая, потому что именно он является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов (в условиях санкций)", - подытожил он.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Подрыв Крымского моста

На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.

Другие новости:

ВСУ новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:32

У молодухи престарелого Петросяна в отпуске выпала грудь

21:31

Медведев устроил истерику и сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров

21:02

Веру Брежневу уличили в беременности

20:58

Мелитополь - ключ к освобождению Крыма: военный аналитик объяснил, как ВСУ очистит полуостровВидео

20:47

Как вкусно и правильно заваривать чай: простые хитрости, о которых многие не знают

Реклама
20:40

Риск отключения света в Киеве на 5-7 дней: жителям столицы советую запасаться водойВидео

20:12

"Нет оснований": в РФ придумали нелепое объяснение, как не платить 3 млн рублей за уничтоженных солдатВидео

20:10

Приметы на 10 декабря: какие 2 вещи запрещено делать в этот день, чтобы все деньги не растерятьВидео

20:03

Орбакайте "убирают" со всех новогодних концертов

19:50

Президент Украины рассказал о своем отношении к Гайдаю и советским комедиям

19:30

Нам показали совершенно спятившего Путинамнение

19:12

Селин Дион страдает от редкого неизлечимого заболевания - певица отменяет концертыВидео

19:09

Угроза наступления войск РФ на Купянск: в Харьковской ОВА сделали заявление о ситуацииВидео

19:00

Таролог рассказала, опасаться ли украинцам до конца декабря ракетных ударов враговВидео

18:54

"Полное поражение РФ на территории Украины": Подоляк назвал четкое условие завершения войныВидео

18:21

Путин стремится захватить всю Украину, дайте нам танки, истребители и ракеты ATACMS – КулебаВидео

18:18

Пугачева собирается в Россию на новогодние праздники

17:52

Украина утонет в снегу и дождях, но сильно потеплеетВидео

17:46

"Дипломатическим путем": Кулеба рассказал о деоккупации Крыма и ДонбассаВидео

17:36

Удобно, но опасно: почему нельзя ставить микроволновку на холодильник

Реклама
17:30

Россия готовится к поражению в войне с Украиной, одним из новых лидеров видят Пригожина – ГУР

17:29

Гарик Харламов публично ссорится со своей бывшей женой Кристиной Асмус

16:55

Захарова "напророчила" сроки окончания войны и устроила истерику из-за военной помощи УкраинеВидео

16:53

Повторение судьбы фашистской Германии станет для них успехом: эксперт назвал два пути послевоенной РФВидео

16:48

Продюсер-предатель Бардаш объявил "культурную мобилизацию" на Донеччине

16:43

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

16:40

Оставить открытой или закрывать: как правильно поступить с дверцей стиралки после стирки

16:34

"Клиника": Королёва с сыном поразили странным поведением на камеруВидео

16:27

Евровидение-2023: букмекеры рассказали, кто победит в Национальном отбореВидео

16:26

Мощные танки Запада для Украины: США дадут добро на передачу Leopard 2 и ждут шага от ГерманииВидео

16:00

"Чтобы называла меня султан": Остапчук выдвинул требования к следующей девушке

15:55

Месть за Крымский мост: Путин подшофе с бокалом в руке назвал "причину" преступных обстрелов УкраиныВидео

15:32

Путин проиграл по всем направлениям, зимой будет возможность для наступления – генерал МиллиВидео

15:30

"Пташка" Полищук показала редкое фото красавчика-брата

15:16

В Белом доме думают над поставкой ВСУ кассетных боеприпасов - CNNВидео

14:50

Армия Украины усиливается дронами: за 30 дней войска получили 7 отечественных БПЛА – РезниковВидео

14:40

"Ты не один": DOROFEEVA споет Щедрик в необычном дуэте и расскажет об особенном Рождестве

13:33

"Может быть и завтра": в Кремле сделали циничное заявление о завершении войны в Украине

13:08

"Капитуляцию Путина можно принять стоя": Данилов жестко ответил Меркель насчет переговоров с РФ

13:00

Гороскоп на завтра 9 декабря: Овнам – энергия, Весам – стрессы, а Рыбам – лень

Реклама
12:50

Несколько десятков псковских спецназовцев сгорели заживо: боец Нацгвардии рассказал об обороне Харькова

12:42

"Нет смысла возвращаться к диалогам": Елена Зеленская рассказала про общение с родственниками из РФ

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофеева и Кацурин выпустили совместный трек и клип на негоВидео

12:17

Появилось видео, как больного Баскова водят под рукиВидео

11:49

Россия получила пинок под зад: Узбекистан отказался от "газового союза" с РФ

11:48

Это фиаско, диктатор: Путин стал "неудачником года" по версии PoliticoВидео

11:41

Гороскоп Таро для Львов на 2023 год: когда ждать подарки судьбы, а когда - хорошие деньгиВидео

11:20

"Начнется активизация войны": военный аналитик рассказал, чего ожидать от ВСУ зимойВидео

10:50

На фронте погиб украинский актер и участник Лиги Смеха Ярослав Гаркавко

10:40

"Будет Кобзону подковы ковать": ВСУ ликвидировали российского оккупанта-кузнеца

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять