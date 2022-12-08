Мелитополь - ключ к освобождению Крыма: военный аналитик объяснил, как ВСУ очистит полуостров

После того, как будет освобожден ВСУ Мелитополь (и, особенно, уничтожен Крымский мост), говорит Андрей Коваленко вероятно, отпадет нужда в штурме Крыма.

ВСУ, Крым / коллаж фото УНИАН

Как только украинская армия сумеет освободит город Мелитополь, то это станет гигантский шаг к отрезанию Крыма от сообщения с материковой частью страны-агрессора, России. Об этом в интервью Главреду заявил боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко

"Вопрос Крыма во многом зависит от Запорожского направления. Я бы не брался за прогнозы по Крыму до весны, но вопрос в том, что Крым возможно (скорее всего, так оно и будет в итоге) будет вернуть обратно без боя. Многие в классическом понимании, особенно глядя на новости о том, что русские строят несколько линий обороны на крымском перешейке (Перекопский перешеек. - Главред) и думают, что там мы будем штурмовать полуостров. Но для того, чтобы понимать стратегическую перспективу освобождения Крыма, достаточно посмотреть на Мелитополь. Враг не просто так сейчас его укрепляет - там строят несколько линий обороны, и даже дополнительные силы из Токмака и Родов и из самого Крыма оттягивают именно туда. Они понимают, что степная зона Запорожского направления промерзла именно до Мелитополя, что обеспечит скорость сил перемещения ВСУ. Чтобы ее снизить, россияне строят линии обороны, причем круговые вокруг ключевых трасс, чтобы не дать нам возможность для маневра. Потому как только ВСУ освободят Мелитополь, это будет означать отрезание Крыма от сообщения с Ростовской областью. Вопрос воды в Крым - это тоже стратегическая история. Как только будет возвращен контроль над водой, мы будем иметь стратегический успех. Я не думаю, что и Крымский мост будет стоять после освобождения Мелитополя. Это - фактически военный объект, и он, скорее всего, будет разрушен. Тот же Данилов ранее об этом заявлял. Если ВСУ деоккупируют Мелитополь, обеспечивают контроль над городом, а дальше, за походной, идут освобождения Бердянска и Мариуполя", - сказал он.

После того, как будет освобожден ВСУ Мелитополь (и, особенно, уничтожен Крымский мост), говорит Коваленко, вполне вероятно, что отпадет нужда в, собственно, штурме Крыма.

"История с Крымом для россиян будет еще хуже Херсона. У них было достаточное количество армии (около 20 тысяч) на правом берегу Днепра, но они были вынуждены отойти, так как не могли получать обеспечения, а баржи и понтонные переправы логистически не помогают армии вести оборону. Соответственно, что то, что будет происходить в Крыму после того, как он будет отрезан, заставит РФ оттуда отойти рано или поздно. И для этого Крым не обязательно надо штурмовать, потому что после того, как будет освобожден Мелитополь, уничтожен Крымский мост, будет вопросом нескольких месяцев. Потому что даже находясь рядом с Мелитополем, ВСУ обеспечат полный огневой контроль над аэродромами и Черноморским флотом. Поэтому не исключено, что РФ сейчас снова вернется к ядерному шантажу. Но мы должны помнить, что Си Цзиньпин и Джо Байден в один голос заявили о том, что ядерное оружие не должно быть применено больше никогда. Россия сейчас слишком зависима от Китая, потому что именно он является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов (в условиях санкций)", - подытожил он.

Кто такой Андрей Коваленко Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Подрыв Крымского моста

На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.

Другие новости: