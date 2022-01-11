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Мелкое хулиганство по-большому: в Мариуполе мужчина нагадил на каток

11 января 2022, 14:49
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В это время его спутник молча смотрел на происходящее безобразие. Обоих молодых людей засняла камера видеонаблюдения, установленная на катке.

Каток
В Мариуполе мужчины нагадил на каток / mrpl.city

В Мариуполе под покровом ночи после закрытия катка молодой человек перелез через ограждение, снял штаны и совершил дефекацию прямо на лед. Об этом сообщает местный портал 0629.

В это время его спутник молча смотрел на происходящее безобразие. Обоих молодых людей засняла камера видеонаблюдения, установленная на катке.

Сейчас молодого человека разыскивают. Наказание за данное правонарушение предусмотрено по статье 173 Административного кодекса "Мелкое хулиганство".

Пока Личность нарушителя порядка до сих пор не установлена, сообщили в пресс-службе Мариупольского районного управления полиции.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе мужчина с топором наперевес разгромил супермаркет АТБ, который расположен на проспекте Нахимова в доме №106.

Агрессивный мужчина ворвался в магазин и, нецензурно ругаясь, бил кассы и витрины. Шокированные покупатели и персонал разбежались.

По данным местных СМИ, этого мужчину зовут Иосиф Ломтадзе. И он уже устраивал подобный погром в другом продуктовом супермаркете. 19 декабря 2020 года года он зашел в магазин без маски, повредил полки с продуктами, разбил кассовый аппарат и при этом нецензурно ругался.

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