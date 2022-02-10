"Мешал жить": на Харьковщине мужчина жестоко лупил 8-летнего пасынка и установил "систему штрафов"

Насилие / mchildren.ru

В Харьковской области в городе Мерефа 30-летний отчим жестоко избивал 8-летнего сына своей жены от первого брака.

Как сообщили в Нацполиции Харьковской области, 30-летний мужчина установил "систему штрафов" для 8-летнего пасынка.

"Если мальчик вовремя не успевал поесть, сделать домашние задания или получал плохие оценки, отчим жестоко его избивал", - говорится в материале следствия.

Суд неоднократно штрафовал мужчину за домашнее насилие, однако это не останавливало.

В декабре 2021 мужчина душил ребенка, а в январе 2022 мужчина напал на мальчика, который в то время спал. Он бил ребенка кулаками, а потом бросил на землю и продолжил бить.

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Мать вызвала полицию

На крики ребенка прибежала его 36-летняя мать, которая вызвала полицию.

Известно, что супруги также воспитывают общую 1-летнюю дочь. Против мужчины открыли производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) и по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщали, что в Харькове 12-летний подросток был вынужден жить в холодном жилище и спать на полу. Голодного ребенка подкармливали соседи, ведь дома совсем не было еды. Мать мальчика в это время ходила пить к знакомым.

Кроме того, на Полтавщине мать оставила своего 5-летнего ребенка самого в неотапливаемом холодном доме, и исчезла куда-то на двое суток. Девочка заболела и попала в больницу. Теперь мать раскаивается в содеянном и хочет забрать ребенка.

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