Meta будет блокировать в Facebook фейковые аккаунты для помощи Украине

Meta будет блокировать в Facebook фейковые аккаунты / сайт Meta

Компания Meta (организация, управляющая самой популярной мировой соцсетью Facebook) заявила о поддержке Украины и том, что будет блокировать поддельные либо мошеннические аккаунты, а также в ограничении распространения информации. Об этом сообщают представители Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Именно такое сотрудничество в сверхсложное для Украины время помогает противостоять информационному террору врага и усиливает национальную безопасность нашего государства", – говорится в тексте.

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Напомним, ранее в НБУ сообщили, что всего лишь за одни сутки на помощь Вооруженным силам Украины неравнодушные люди перечислили почти 300 миллионов гривен.

Деньги поступали на спецсчет Национального банка, который был открыт накануне.

"За сутки поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте) на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении финансового регулятора