УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев

Руслана Заклинская
11 января 2024, 21:37
Главной задачей правительства было сбалансировать мотивационную часть законопроекта с принудительной частью.
Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев
Какие нововведения будут в мобилизационном законопроекте / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В законопроекте о мобилизацию могут внести изменения, направленные на улучшение рекрутинга и мотивации граждан. Важно обеспечить баланс между принудительной и мотивационной частями закона. Об этом в эфире телемарафона сообщил нардеп из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Наша задача была - максимально сбалансировать, чтобы мотивационная часть этого законопроекта была сбалансирована с принудительной частью. К сожалению, без принудительной части мы не сможем пройти это, но все же человеку должны быть предоставлены все возможные инструменты, чтобы он был мотивирован приходить защищать родину. И прежде всего - это те же подходы рекрутинга, где военнообязанный может сам выбрать себе специальность или сам выбрать себе подразделение", - отметил нардеп.

Чернев также подчеркнул важность цифрового взаимодействия между военнообязанными и Территориальными центрами комплектования. Такой подход упростит процесс обмена информацией и поможет уменьшить негативные аспекты традиционной мобилизации людей на улице.

видео дня

"Чтобы мы меньше ТЦК видели на улицах и эту позорную практику прекратили, когда людей хватают на улицах и запихивают в авто, а больше именно цифрового взаимодействия, там, где не выходя из своего дома, можно, например, обновить данные в ТЦК и иметь взаимосвязь. Вот эти, я надеюсь, изменения, эти предложения будут отражены в новом тексте", - добавил Чернев.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, Верховная Рада Украины возвращает на доработку правительству законопроект по улучшению мобилизации. Законопроект решили вернуть 11 января после совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме.

Также известно, что парламент, правительство и военное руководство Украины приняли совместное решение вернуть законопроект о мобилизации в Кабинет министров для доработки.

Как сообщал Главред, Минобороны уже подготовило новую редакцию этого законопроекта. Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что документ в ближайшее время внесут на рассмотрение правительства.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация законопроект мобилизация в армию Егор Чернев война России и Украины
Реклама

Главное за день

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

20:48 Политика
Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:39 Синоптик
В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:41

"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

22:39

"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

22:14

Я увидел пуск по своему вертолету: летчик рассказал, как его сбивала РФ из ПЗРК

21:46

Можно ли вырывать волосы из родинки: что будет

21:40

Медведев в истерике угрожает ядерным ударом по Украине и придумал новое условие

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
21:37

Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев

20:54

Скрыться не получится: пограничники придумали, как не дать уклонистам сбежатьФото

20:50

"Сначала переговоры": Зеленский рассказал об окончании войны в этом году

20:48

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Реклама
20:34

39-летняя участница Холостяка-12 родила первенца: первые кадры с младенцемВидео

20:30

Генпрокурор рассказал, использовала ли Россия ракеты от КНДР: детали экспертизы

20:01

Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

19:39

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:38

"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

19:27

Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

19:17

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

19:15

Лунный календарь 12 января: что сделать, чтобы мечты в первый день лунного цикла осуществились

19:10

В 2024 году Украина будет сдавать экзаменмнение

18:56

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:26

"В России 2023 год был провальный": генерал спрогнозировал ход войны весной

Реклама
18:10

Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС сказали, когда Украина может их получить

18:00

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00

Как навсегда избавиться от волос в ванной: поможет обычная канцелярская резинка

17:50

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET реклама

17:46

Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

17:44

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж - СМИ

17:26

Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение

17:19

Спасло настоящее чудо: мужчина - о том, как его едва не убила российская ракета

16:44

Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

16:44

Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

16:43

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

16:40

Что будет, если не потягиваться утром: сигнал организма или обычный рефлекс

16:25

"Портовый" закон Мотовиловца выносят на второе чтение: российский олигарх получит 50 млн евро – блогер

16:06

Весь год будет трудным и проблемным: что нельзя делать 12 января

15:55

"Общая позиция всех": в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству

15:32

Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности

15:21

Натирают и кладут в мешочки: зачем смекалистые люди хранят мел на кухне

15:18

"Резкое похолодание": в разведке раскрыли, почему ВСУ не могут наступать на фронте

15:10

Гороскоп на завтра 12 января 2023 для всех знаков зодиака: Овну - внезапная поездка, Рыбам - душевные переживания

15:05

"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

Реклама
14:39

Новый муж Нади Дорофеевой показал невиданный ранее свадебный портрет певицы

14:32

В России скончался народный артист СССР, который ненавидел Украину

14:30

Лобовое стекло не замерзнет никогда: чем его нужно натереть с вечера

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:56

"Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

13:31

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:07

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

12:59

В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять