Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев

Главной задачей правительства было сбалансировать мотивационную часть законопроекта с принудительной частью.

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Какие нововведения будут в мобилизационном законопроекте / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В законопроекте о мобилизацию могут внести изменения, направленные на улучшение рекрутинга и мотивации граждан. Важно обеспечить баланс между принудительной и мотивационной частями закона. Об этом в эфире телемарафона сообщил нардеп из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Наша задача была - максимально сбалансировать, чтобы мотивационная часть этого законопроекта была сбалансирована с принудительной частью. К сожалению, без принудительной части мы не сможем пройти это, но все же человеку должны быть предоставлены все возможные инструменты, чтобы он был мотивирован приходить защищать родину. И прежде всего - это те же подходы рекрутинга, где военнообязанный может сам выбрать себе специальность или сам выбрать себе подразделение", - отметил нардеп.

Чернев также подчеркнул важность цифрового взаимодействия между военнообязанными и Территориальными центрами комплектования. Такой подход упростит процесс обмена информацией и поможет уменьшить негативные аспекты традиционной мобилизации людей на улице.

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"Чтобы мы меньше ТЦК видели на улицах и эту позорную практику прекратили, когда людей хватают на улицах и запихивают в авто, а больше именно цифрового взаимодействия, там, где не выходя из своего дома, можно, например, обновить данные в ТЦК и иметь взаимосвязь. Вот эти, я надеюсь, изменения, эти предложения будут отражены в новом тексте", - добавил Чернев.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, Верховная Рада Украины возвращает на доработку правительству законопроект по улучшению мобилизации. Законопроект решили вернуть 11 января после совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме.

Также известно, что парламент, правительство и военное руководство Украины приняли совместное решение вернуть законопроект о мобилизации в Кабинет министров для доработки.

Как сообщал Главред, Минобороны уже подготовило новую редакцию этого законопроекта. Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что документ в ближайшее время внесут на рассмотрение правительства.

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