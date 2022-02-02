"Микс из трех инфекций": Минздрав рассказал, какие вирусы сейчас "гуляют" по Украине

В Украине параллельно циркулируют штаммы коронавируса/ УНИАН, Getty Images

Сейчас к штаммам коронавируса Дельта и Омикрон активно присоединился грипп. Последний больше всего "разгулялся" в Украине в начале января этого года и циркулирует параллельно с коронавирусом.

То есть в Украине сейчас циркулирует "микс из трех инфекций", рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в "Сніданку з 1+1".

"Если мы посмотрим, то это миксование: часть Дельта, часть Омикрон. Также активно присоединился грипп, который начали фиксировать в начале января 2022-го. Это такой микс из трех инфекций. Речь идет о циркуляции различных штаммов, которые циркулируют параллельно друг с другом", – отметил Кузин.

Главный государственный санврач отметил, что сейчас растет заболеваемость ковидом. Однако, по его словам, ситуация в стране контролируемая.

"Ситуация управляема на уровне всех областей Украины несмотря на то, что каждый день бьем такие своеобразные антирекорды по количеству новых случаев", – подчеркнул он.

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Коронавирус в Украине

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. При этом Ляшко назвал факторы, которые повлияют на завершение пандемии. Это появление вакцины и препаратов прямого противовирусного действия, а также уменьшение агрессивности штамма.

Также Ляшко рассказал, что заболеваемость COVID-19 в Украине за последние 3 недели выросла в семь раз. Число госпитализаций выросло вдвое. Штамм Омикрон установлен уже в 20 регионах страны.

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