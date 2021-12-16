"Ковидная тысяча" начнет приходить приходить с 20-21 декабря - Федоров

Михаил Федоров назвал сроки начала выплат / УНИАН

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "ковидную тысячу" украинцы смогут получить уже с 20-21 декабря.

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря", заявил Федоров в интервью BBC News. Украина.

Также он отметил, что в уведомлениях Минцифры предупреждает, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку.

В то же время министр выразил надежду, что это будет происходить раньше.

Как получить "тысячу Зеленского" за вакцинацию от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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