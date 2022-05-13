Минус 600 оккупантов и 73 единицы техники за пару дней: ВСУ блестяще громят армию РФ на Донбассе

Белогоровка стала "новой Чернобаевкой" для оккупантов на Луганщине / Фото УНИАН, twitter.com/Blue_Sauron

Защитники Украины блестяще уничтожают врага на Востоке страны, удачно используя те немногочисленные природные препятствия, которые там есть. За пару дней страна-агрессор потеряла 73 единицы боевой техники и по меньшей мере одну батальонную тактическую группу. А это значит, что из путинской армии "выбыли" более 600 человек личного состава.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В частности, возле поселка Белогоровка в Луганской области за четыре дня россияне потеряли 73 единицы боевой техники: часть уничтожена, часть - захвачена украинскими военными.

Российские оккупанты неоднократно пытались переправиться через реку Северский Донец, построив понтонную переправу, но каждый раз попадали под огонь ВСУ.

"В одном бою, применяя артиллерию и штурмовую авиацию, с помощью разведки – это блестящая работа", – сказал военный эксперт.

Мусиенко отметил, что украинцы в очередной раз продемонстрировали, насколько эффективно Вооруженные Силы сдерживают российские войска.

"Это высококлассная, блестящая работа", – добавил он.

Как сообщал Главред, ранее о "новой Чернобаевке" рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, возле Белогоровки у реки Северский Донец есть излучина. В районе этой излучины пятый раз пытаются навести переправу российские войска — в одном и том же месте.

"Там фотография показывает 78 единиц уничтоженной вражеской техники. Но они туда идут и идут. По ним бьют и бьют, а они идут и идут. И они до сих пор пытаются наступать и наводить переправу на том же месте", — сказал Арестович.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Другие новости: