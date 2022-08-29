'Много тяжелых 300-х, помощи нет': оккупант пожаловался, что они остались без поддержки на фронте

К захватчикам якобы должна прийти подмога, однако пробиться к ним почти невозможно, жалуется российский военный.
Российский оккупант рассказал в телефонном разговоре своему другу, что они с "товарищами по оружию" застряли на фронте без помощи.
По его словам, к ним якобы должно прийти подмога, однако пробиться в условиях боевых действий не может. Этот телефонный разговор перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Захватчик посетовал, что пока у них есть связь, однако скоро она может исчезнуть. При этом у них много тяжелых раненых.
"Хорошего здесь вообще очень мало. Раненых много. Тяжелые", – рассказал оккупант.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин собирается увеличить численность личного состава вооруженных сил РФ до 2 млн человек. Об этом говорится в соответствующем указе, который он подписал. На такое решение уже отреагировали в Минобороны Украины –посоветовали, чтобы Россия не забыла закупить 2 млн мешков для трупов.
Напомним, украинские военные ликвидировали на фронте российского захватчика прапорщика Александра Кружалова, который после пребывания в плену и возвращения на территорию РФ всё равно вновь вернулся на войну.
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