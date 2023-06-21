Мобилизация летом 2023 года: в ТЦК рассказали, какие должны быть повестки

По состоянию на июнь в Украине продолжается проведение общей мобилизации во время военного положения. Вручить повестку могут военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.
Об этом заявила представители пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Мария Левко, сообщает портал Zaxid.
По ее словам, в Украине на уровне законодательства есть четыре вида повесток:
- Повестки для уточнения данных – вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии военнообязанных, месте работы и других деталях;
- Повестки на прохождение ВВК обязывают пройти медицинское обследование;
- Повестки на призыв на срочную военную службу – призыв на срочную военную службу;
- Мобилизационное распоряжение – получает военнообязанный после прохождения комиссии, если его признали пригодным для прохождения службы.
Левко также говорит, что повестки должны быть заполнены исключительно правильно.
В них должна быть такая информация:
- фамилия, имя и отчество,
- год рождения; адрес жительства военнообязанного,
- вид повестки,
- дата, время и адрес, куда необходимо явиться,
- уточнение необходимых документов,
- название органа,
- печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника ТЦК.
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Мобилизация в Украине
Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. После этого период мобилизации много раз продлевали.
Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.
Позднее начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.
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