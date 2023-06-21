Мобилизация летом 2023 года: в ТЦК рассказали, какие должны быть повестки

В Украине летом 2023 года продолжается мобилизация. Во Львовском ТЦК рассказали, какие бывают повестки и как они должны быть правильно заполнены.

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В Украине на уровне законодательства есть четыре вида повесток / коллаж Главред, фото УНИАН и УП

По состоянию на июнь в Украине продолжается проведение общей мобилизации во время военного положения. Вручить повестку могут военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

Об этом заявила представители пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Мария Левко, сообщает портал Zaxid.

По ее словам, в Украине на уровне законодательства есть четыре вида повесток:

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Повестки для уточнения данных – вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии военнообязанных, месте работы и других деталях;

Повестки на прохождение ВВК обязывают пройти медицинское обследование;

Повестки на призыв на срочную военную службу – призыв на срочную военную службу;

Мобилизационное распоряжение – получает военнообязанный после прохождения комиссии, если его признали пригодным для прохождения службы.

Левко также говорит, что повестки должны быть заполнены исключительно правильно.

В них должна быть такая информация:

фамилия, имя и отчество,

год рождения; адрес жительства военнообязанного,

вид повестки,

дата, время и адрес, куда необходимо явиться,

уточнение необходимых документов,

название органа,

печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника ТЦК.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. После этого период мобилизации много раз продлевали.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Позднее начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

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