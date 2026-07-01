Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге: мужчину отпустили, но есть один нюанс

Что известно:
- В Кривом Роге отпустили 34-летнего отца-одиночку из ТЦК
- Мужчину отпустили временно
- Ему необходимо оформить документы и решить вопрос об опеке над ребенком
В Кривом Роге 34-летнего мужчину, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь, отпустили домой после инцидента с мобилизацией. Ранее его направили в воинскую часть после прохождения военно-медицинской комиссии, однако впоследствии решение пересмотрели. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По данным его представителя в Днепропетровской области Алексея Урлаткина, мужчину отпустили временно. Ему предстоит решить вопросы, связанные с ребенком, и оформить необходимые документы.
Как ребенок оказался под опекой других взрослых
После мобилизации отца девочки, который воспитывает её самостоятельно по решению суда, ребёнок остался без опеки. Временно о ней позаботилась директор детского сада Наталья Евтушенко.
По её словам, мать ребёнка фактически не участвует в воспитании уже около трёх лет и отказалась от опеки. В то же время она выплачивает алименты, а место жительства ребёнка определено судом вместе с отцом.
Вечером 29 июня, после мобилизации мужа, директор детского сада забрала ребенка к себе. На следующий день она вместе с девочкой приехала в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы выяснить дальнейшие действия в отношении ребенка. Впоследствии, как сообщали местные СМИ, ребенка передали дедушке со стороны отца.
Позиция ТЦК и проверка документов
В Днепропетровском областном ТЦК и СП заявили, что у мужчины не было оформленной отсрочки. Ему была отправлена повестка 8 июня с требованием явиться 18 июня, однако он не прибыл в указанное время.
19 июня мужчина подал заявление на отсрочку через ЦНАП, приложив решение суда о расторжении брака и определении места проживания ребенка с отцом. Однако в ТЦК отметили, что после проверки документов через реестры обнаружили несоответствия, поскольку в решении суда, на которое ссылался заявитель, не был указан факт пребывания ребенка на его иждивении.
Комиссия ТЦК пришла к выводу, что сам факт расторжения брака не подтверждает единоличное воспитание ребенка, и поэтому отказала в предоставлении отсрочки. В ведомстве также заявили, что мужчина был признан годным к военной службе военно-медицинской комиссией и после этого направлен в воинскую часть.
Скандалы с ТЦК - новости по теме
Как сообщал Главред, в Днепропетровской области 30 июня общественный резонанс вызвала мобилизация мужчины, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь. После его задержания ребенок временно остался под опекой заведующей детским садом, а в ситуацию вмешался омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Ранее в Тернопольском ТЦК и СП во время мониторингового визита обнаружили около 28 человек, среди которых были лица с инвалидностью и психическими расстройствами. Пятерых мужчин, не подлежащих мобилизации, сразу освободили.
Также в Харькове во время мероприятий по оповещению неизвестный мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК. В результате нападения двое военных получили ранения.
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