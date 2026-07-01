Из воды показался настоящий монстр: отец и сын поймали огромную щуку

Сначала рыбаки решили, что зацепились за дно, однако спустя секунды стало ясно, что на крючке находится огромная рыба.

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Отец и сын выловили огромную щуку / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что произошло, когда на крючок попалась рыба почти в полтора метра

Что помогло опытным рыбакам затащить рыбу в лодку

Во время рыболовного турнира в американском штате Вермонт отец и сын выловили огромную щуку весом почти 41 фунт (около 18,6 кг). Улов мог бы установить новый рекорд штата, однако сделать это официально не удалось из-за действующих правил, требующих немедленно отпускать рыбу обратно в воду.

Джош Гань и его отец Джеймс уже 14 лет подряд участвуют в турнире LCI Father's Day Derby на озере Шамплейн. Незадолго до соревнований они разбили свою лодку, но успели приобрести новый корпус и подготовиться к выходу на воду. Именно этот выезд оказался для них по-настоящему историческим. Об этом пишет Outdoor Life.

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Огромная рыба едва не сорвала снасти

В первый день турнира погода оказалась крайне неспокойной: над озером прошли сильные штормы, а рыбакам пришлось преодолевать высокие волны. На следующий день отец и сын отправились на глубокие участки водоема, где решили ловить троллингом с использованием легкой лески и воблеров.

Во время проводки одна из удочек резко согнулась. Сначала рыбаки решили, что зацепились за дно, однако спустя секунды стало ясно, что на крючке находится огромная рыба.

Огромная рыба едва не сорвала снасти / Фото: Outdoor Life

"Когда мы затащили ее в лодку, она лежала вдоль кормы и почти доставала до противоположного борта. Это было просто невероятно", - вспомнил Джош.

Во время борьбы щука несколько раз выпрыгивала из воды, а затем устремилась прямо к лодке. Рыбаки поняли, что их обычный подсак слишком мал для такого трофея.

Огромный размер рыбы

Осознав размеры добычи, Джош позвонил своему дяде, который также участвовал в турнире неподалеку. Следуя его советам, отец и сын смогли аккуратно завести голову рыбы в подсак, после чего Джеймс ухватил щуку за хвост, и вместе они подняли гиганта на борт.

Рыбаки успели взвесить улов на ручных весах, которые показали около 18,6 кг / Фото: Outdoor Life

По словам очевидцев, длина рыбы приближалась к полутора метрам.

"Я посмотрел на отца и сказал, что нашей сети для нее недостаточно", - рассказал Джош.

Когда отец увидел улов, он признался, что никогда раньше не встречал настолько крупную щуку.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что украинец поймал речного монстра. Огромный сом весом 41 килограмм стал одним из самых ярких уловов сезона. Рыба длиной 180 см едва поместилась на дне надувной лодки.

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