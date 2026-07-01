90-летняя бабушка раскрыла секрет счастья: ее ответ удивил миллионы

Простой вопрос внучки помог 90-летней бабушке поделиться неожиданной мудростью. Ее история заставила многих иначе взглянуть на счастье и семью.

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90-летняя бабушка рассказала, что такое счастье / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@debkrevalincounseling

Вы узнаете:

Почему счастье пришло в самый сложный период жизни

Почему годы без денег стали для пенсионерки самыми счастливыми

Что заставило родителей по всему миру задуматься

Иногда самые важные жизненные уроки приходят от людей, проживших долгую жизнь. 90-летняя женщина честно ответила на вопрос внучки о самом счастливом периоде своей жизни. Ее слова неожиданно растрогали сотни тысяч пользователей и вызвали бурное обсуждение.

Видео опубликовала лицензированный психотерапевт и лайф-коуч Саманта Кревалин в TikTok. Вместе с ней в разговоре участвовали ее мать Дебора и 90-летняя бабушка Рут. Когда Саманта спросила: "Когда ты была самой счастливой в своей жизни?", ответ оказался совсем не таким, как ожидали родственницы.

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Самые трудные годы оказались самыми счастливыми

"Наверное, это был самый напряженный период в моей жизни", - призналась Рут. Она рассказала, что в то время ее муж учился в медицинском вузе, а сама она воспитывала троих детей разного возраста.

По словам женщины, семья жила очень скромно, денег постоянно не хватало, а каждый день был наполнен заботами и усталостью.

"Каждый аспект моей жизни был очень сложным, но в то же время таким насыщенным и счастливым", - вспоминает она.

Почему слова пенсионерки так тронули людей

Дебора, которая также является лицензированным психотерапевтом, призналась, что ответ матери напомнил ей собственные ощущения в первые годы материнства.

"Меня удивило не содержание ее ответа, а то, насколько отчетливо я до сих пор помню это чувство", - отметила она.

Слова пенсионерки тронули сотни тысяч пользователей сети / Фото: tiktok.com/@debkrevalincounseling

Уже отметив 60-летие и вырастив детей, Дебора говорит, что слова матери помогли ей иначе взглянуть на счастье. По ее мнению, оно не является постоянным состоянием, а приходит волнами, нередко совпадая с самыми непростыми жизненными этапами.

"Она словно дала мне разрешение перестать ждать, когда счастье станет очевидным, и начать замечать его прямо сейчас", - объяснила женщина.

Смотрите в видео о том, как пожилая женщина делится своей мудростью:

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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TikTok TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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