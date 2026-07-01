Магнитная буря красного уровня обрушилась на Землю: когда шторм усилится

Учёные предупредили, что магнитная буря не утихнет в ближайшее время.

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Прогноз магнитных бурь на 1–3 июля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой уровень магнитной бури сегодня

Когда геомагнитный шторм усилится

С первого дня июля Землю атакует мощная магнитная буря. После коронального выброса массы на Солнце, который произошел еще 26 июня, геомагнитная активность усилится в ближайшие несколько дней.

Как сообщила Британская геологическая служба, 1 июля ожидается шторм G2. Магнитная буря такого уровня будет и завтра, 2 июля. До 3 июля ожидается более слабый шторм G1.

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Магнитные бури 1–3 июля / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 5, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. При этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, низкий.

Магнитная буря 1 июля / фото: скриншот

Однако солнечная вспышка соответствует классу M2 - это умеренное высвобождение энергии магнитного поля Солнца.

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничение употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказ от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывание на свежем воздухе и пешие прогулки;

Регулярное проветривание комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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