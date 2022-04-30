Модель лупит оккупантов на фронте: девушка-военнослужащая рассказала о войне

Кристина Кудрявая / Facebook/NGUmainpage

В рядах НГУ Украину от российских оккупантов защищает 29-летняя девушка Кристина Кудрявая, которая 10 лет назад попала в армию волею случая.

Девушку на бирже труда направили в часть, однако неожиданно ей в армии предложили должность начальника клуба, рассказывают в Нацгвардии.

"Я была молода и не понимала специфику армии. 18 апреля мне исполнилось 19 лет. На следующий день в удостоверении была печать, что я военнослужащая внутренних войск. До этого немало где подрабатывала: сомелье, в моделинге. Но с армией мы дольше всего", — говорит девушка.

Украинская "амазонка" принимала участие в международных учениях "Рапид Трайдент", где в течение 4 месяцев отрабатывали взаимодействие с другими подразделениями.

В день вторжения РФ она и все ее подразделение оказалось на марше в Луганской области и одним из первых вступило в бой с оккупантами.

/ Facebook/NGUmainpage

"Помню ночь вторжения. Я не могла уснуть. За несколько дней до полномасштабной войны там уже было неспокойно. В 20-х числах февраля Счастье и Станицу Луганскую обстреливали из Градов. Такого не было в последние годы. Мы понимали, что Россия перебрасывает сюда силы. Два месяца каждый день продолжаются бои. Мы защищаем конгломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. Наша бригада вместе с ВСУ не дают противнику ступать дальше. Это направление одно из самых горячих", — рассказывает девушка.

/ Facebook/NGUmainpage

Она говорит, что уже не мечтает, а радуется тому, что имеет.

/ Facebook/NGUmainpage

"А когда получается что-то лучше, то радуюсь еще больше. Стараюсь не думать, что могло быть и будет. Это роскошь. У меня включился режим отложенной жизни. У нас есть уникальный шанс уничтожить огромное зло, которое столько лет не дает нам быть собой. Нельзя разделяться и падать духом. Мы победим, потому что добро всегда побеждает. Но эта победа будет тяжелой, болезненной, энергозатратной. Дальше будем строить Украину", — добавила Кудрявая.

/ Facebook/NGUmainpage

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