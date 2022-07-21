"Моя": Зеленский растрогал своим постом о первой леди Украины

Зеленский растрогал постом о первой леди / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский растрогал своим постом в Instagram, в котором отреагировал на вчерашнее выступление первой леди Украины в Конгрессе США.

Речь супруги его настолько поразила, что он решил обнародовать отдельный пост в соцсети.

"Первая леди. Наша. Моя. Впервые в Конгрессе США. Впервые о войне. Про то, что прежде всего нужно Украине. От имени всего украинского народа. От нас всех. И, конечно, мы победим", - написал Зеленский.

Пользователи сети не смогли сдержать эмоций и высказали свое мнение по поводу этого поста.

"Лучшие", "Пример для миллионов", "Наша гордость", "Тот случай, когда президент и первая леди оказались настоящими героями своей страны", "Да хранит Бог вашу семью! Спасибо за все, что вы делаете", - пишут пользователи сети в комментариях.

Выступление Зеленской в Сенате США

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В своей речи она призвала передать украинским военным системы ПВО.

Во время своего выступления Зеленская призвала американских конгрессменов помочь Украине остановить страну-агрессора и передать системы ПВО для того, чтобы дети могли пойти в школу.

Она подчеркнула, что системы ПВО позволят украинцам жить почти обычной жизнью и не испытывать такого страха перед очередным российским ракетным ударом.

Также первая леди отметила, что Украине оружие нужно исключительно для самообороны.

"Украине нужно оружие! Не для того, чтобы нести войну на чужую территорию, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми", - добавила Зеленская.

Президент Владимир Зеленский смотрел за выступление первой леди в онлайн режиме в Офисе президента.

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