Можно переломить ситуацию на фронте: в МИД назвали два ключевых решения

Некоторые решения зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, понимают, что эти решения необходимо принимать, говорит Кулеба.

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Кулеба назвал два ключевых решения, которые переломят ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОПУ

Переломить ситуацию на фронте можно, но это будет очень сложно сделать. Необходимо принять два ключевых решения, которые смогут изменить войну с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает LRT.

"Переломить ситуацию можно, но очень сложно. В ней много составляющих и много решений, которые необходимо принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы принимаем эти решения. Некоторые решения зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, понимают, что эти решения необходимо принимать", - сказал он.

По его словам, одно из решений - уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.

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"Если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, я бы упомянул уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе", - подчеркнул министр.

Он отметил, что это "настоящая болевая точка сухопутных войск" Украины.

"То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, - это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы. Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед", - говорит Кулеба.

Он также заявил, что второе решение для изменения ситуации на фронте - увеличение поставок боеприпасов.

"Второе решение, о котором все говорят месяцами и годами, над которым работают месяцами и годами, - это увеличение поставок боеприпасов. Если мы защитим наши силы от управляемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения движущихся российских колонн и движущихся подразделений, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя", - подчеркнул Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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