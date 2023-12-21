'Могут затянуть процесс': эксперт раскрыл, за сколько отремонтируют тонели на 'синей ветке'

Для ремонта деньги в городском бюджете, безусловно, найдутся в первую очередь, считает Сергиенко.

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Сколько будут ремонтировать "синюю ветку" метро / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

В интервью Главреду директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, заявленных полгода, выделенных на ремонт тонелей на "синей ветке" будет достаточно, Может ли этот процесс затянуться на более длительное время.

"Фактически, там надо вырыть котлован глубиной 8 метров. Технически это можно сделать, условно, за пол дня, потому что участок с трещинами незначительный. Далее нужно провести уплотнение грунта, укрепление корпуса тоннеля, и это технически это можно сделать довольно быстро. Однако возможны организационные препятствия-например, объявление конкурсов через тендеры могут затянуть процесс. Потому что конкуренты подают апелляцию на решение Prozorro, и тогда дело переходит в суд и затягивается. И это - самая большая опасность", - пояснил эксперт.

Сергиенко отметил, что для этого деньги в городском бюджете, безусловно, найдутся в первую очередь. Город даже может их одолжить, ведь под такой социально важный объект Всемирный банк и европейские банки дадут средства без проблем.

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Кто такой Александр Сергиенко Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия. Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права. Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Напомним, что в Киеве существует реальный риск обвала в метро. Из-за опасной ситуации закрыты 6 станций метро - от станции "Теремки" до станции "Демеевская". Ремонт может длиться 6 месяцев.

Стало известно, закроют ли мост Метро и будет ли работать "Красная ветка". На 2024 год запланированы работы по усилению опор моста Метро в Киеве. И этот процесс не повлияет на работу столичного метрополитена.

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