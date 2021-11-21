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Мучили страшные боли: у женщины достали катетер, который после операции "забыли" врачи

21 ноября 2021, 16:59

Во время исследования был обнаружен в теле женщины мочевой катетер, оставшийся после операции более 18 месяцев назад.

больница
Медики достали катетер из телв пациентки / pixabay

В Ивано-Франковской области пациентка после операции полтора года страдала от боли во время мочеиспускания.

Как сообщила директор Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета Ольга Савчук, оказалось, медики оставили катетер в теле пациентки.

Медик рассказала, что пациентка обратилась к врачам с жалобами на постоянный дискомфорт во время мочеиспускания. Она говорила, что больше года живет с проблемой и лекарства ей не помогли.

Во время исследования был обнаружен в теле женщины мочевой катетер, оставшийся после операции более 18 месяцев назад.

"Жалобы пациентки на постоянный дискомфорт во время мочеиспускания, нерезультативное консервативное лечение и, как находка, оставлен мочевой катетер в мочевом пузыре после проведенного оперативного лечения более 1,5 лет назад… Казуистическая причина дискомфорта обнаружена", – написала Савчук.

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Ранее писали, что в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре вылечили больного, которого заграничные врачи от бессилия отправили домой. Мужчина в 31 год заболел коронавирусом и у него произошел инсульт, рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

Напомним, на Львовщине от коронавируса в один день скончалась пара пожилых людей. Муж и жена были вместе еще со школы, а затем провели месяц в одной реанимационной палате. Мужчина смог прожить без женщины только 12 часов.

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