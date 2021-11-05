В Днепре медики спасли мужчину, на котором заграничные врачи "поставили крест"

У мужчины было сложное заболевание / фото: trassae95.com

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре вылечили больного, которого заграничные врачи от бессилия отправили домой.

Мужчина в 31 год заболел коронавирусом и у него произошел инсульт, рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

По его словам, житель Запорожской области был на заработках, но заболел коронавирусом, и у него случился инсульт.

"Потерял сознание за границей, был на заработках. Все, что удалось там сделать - компьютерный томограф, на котором поставили диагноз: инсульт, ковидная пневмония - и отправили в сырой барак. Жене Дарье сказали - вылечить невозможно. Виталия за тысячи километров везли в Мечникова "скорой". Тело, с малейшими признаками жизни, было доставлено в реанимацию больницы", - сказал Рыженко.

В итоге, у пациента диагностировали аспергиллез. Это - заболевание органов дыхания у животных и людей, вызванное плесенью гриба Aspergillus niger из рода аспергий. У мужчины ситуация усложнилась поражением головного мозга и пневмонией.

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"После обследования - множественные очаги в головном мозге, диагноз стал явным и страшным. Летальность при этих проблемах от 90-99%, плюс коронавирус. Второй месяц лечения.Сегодня встал на ноги", - отметил Рыженко.

Напомним, на Львовщине от коронавируса в один день скончалась пара пожилых людей. Муж и жена были вместе еще со школы, а затем провели месяц в одной реанимационной палате. Мужчина смог прожить без женщины только 12 часов.

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