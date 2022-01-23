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Мураевым займутся правоохранители: в ОП намекнули, что ждет ставленника Кремля

23 января 2022, 21:33
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Михаил Подоляк оценил версию о намерениях Кремля привести к власти в Киеве пророссийских политиков.

Мураев
Евгений Мураев / УНИАН

В Офисе президента Украины прокомментировали сообщение британского правительства о намерениях Кремля привести к власти в Киеве пророссийских политиков вроде лидера партии Наши Евгения Мураева.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии для BBC News Украина отметил, что с 2014, "когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя и маргинальных, но все же действующих политических и общественных структур и деятелей", которых в Офисе президента называют "политическими прокси для постоянной атаки на украинское общество изнутри".

По его словам, в 2014—2019 годах эта часть политического спектра не только не исчезла, но усилилась.

Вину за это у Зеленского возлагают на бывшего президента — Петра Порошенко.

"Фамилии таких лиц, как Медведчук, Мураев, им подобные — это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ложных шагов, которые он предпринял в политической работе", — пояснил советник главы ОП.

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Кроме того, он называет "откровенно странными" комментарии самого Евгения Мураева о российских санкциях против него.

"Российские санкции против него введены очевидно не потому, что Мураев за независимость Украины, а потому, что без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России, – объясняет представитель Офиса президента. – Какая ситуация сейчас в отношениях между Мураевым и Россией и собирался ли Мураев стать новым "Аксеновым" – должен быть ответ от правоохранителей".

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Сценарий оккупационного правительства в Украине

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сообщили в МИД Британии.

В список "министров" попали еще четверо бывших чиновников из времен Януковича и один экс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюев и Сивкович. Все они с 2014 года живут в России.

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