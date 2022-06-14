"Мы освободим наш Крым": Зеленский заявил, что Украина вернет аннексированный полуостров

Зеленский заверил, что Украина вернет Крым / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех, у кого есть возможность, общаться с людьми на оккупированных территориях Юга, Донбасса, Харьковщины и говорить им о том, что "освобождение будет".

"Говорите Кирилловке, Геническу, Бердянску, Мангушу. Говорите Горловке, Донецку, Луганску. Говорите всем в Харьковской области, кто еще вынужден видеть российский флаг на украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет", - сказал глава государства в своем традиционном обращении к украинцам вечером 13 июня.

По словам президента, аннексированный Россией еще в 2014 году Крым будет освобожден.

"Конечно, мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, на которой им будет покой", - заявил Зеленский.

Освобождение Крыма

Вопрос освобождения Крыма от российской оккупации необходимо решать военным (вооруженным) путём, считает военный эксперт Олег Жданов.

"Если Генеральный штаб ВСУ сочтёт приемлемым соотношение потерь и успехов при вооруженном освобождении Крыма, то нужно действовать так. Если же наш Генштаб скажет, что соотношение потерь и успехов будет неприемлемым, и цена освобождения Крыма будет слишком высокой, то, наверное, этот вопрос придётся решать дипломатическим путём", - отметил военный аналитик.

При этом Жданов не исключил, что в результате попытки дипломатического разрешения вопроса освобождения Крыма Украина получит условный "Минск-3".

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказалось за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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