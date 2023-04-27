УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

Анна Ярославская
27 апреля 2023, 09:51 обновлено 27 апреля, 09:51
6
Смысл военной операции в том, что никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно.
Алексей Резников, военные
Алексей Резников призвал не завышать ожидания от контрнаступления ВСУ / Фото: УНИАН, Украинская добровольческая армия

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидание контрнаступления и в украинском обществе, и на Западе слишком "перегрето". На это едва ли можно повлиять – разве что призывами все-таки не ставить планку слишком высоко. Об этом глава Минобороны заявил в интервью РБК-Украина.

Резников выразил надежду, что контрнаступление начнется неожиданно для всех.

"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", - сказал министр.

видео дня

При этом, по его словам, когда начнется контрнаступление ВСУ, все сразу поймут, что это та самая операция, которой все ждали.

"Сейчас же благодаря разным ресурсам, к примеру Deep State, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши ребята социально и медийно активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все всё понимают", - отметил Резников.

Глава Минобороны добавил, что "перегреты" от ожидания и в Украине, и на Западе.

"Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтоб Украина выжила хоть как-то минимально, чтоб хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все стали верить в победу – после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующую победу. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха", - сказал он.

Резников призвал не завышать ожидания, чтобы потом не было разочарований.

"Моя мама – психиатр и психотерапевт, всегда мне говорила: "Если ты не можешь изменить обстоятельства, постарайся изменить свое отношение к ним". Поэтому мы согласовываем с Генштабом, и Анна Маляр потом говорит: "Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтоб потом не было разочарования. Потом расстроитесь. Не все так просто, это война. И мало того, мы вам точно не скажем, когда, как и где", - сказал Резников.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают готовиться к контрнаступательной операции. Украинский народ верит в победу и решительно настроен освободить свои территории. Ситуация на фронте сложная, но украинцы не сдаются. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 24 апреля.

Экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет достаточно мощным. По его прогнозу, ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня.

В Институте изучения войны считают, что Россия может применить корабли Черноморского флота, чтобы попытаться отразить контрнаступательную операцию сил обороны Украины на юге, особенно в условиях продвижения боевых действий к побережью. Однако маловероятно, что оккупантам удастся достичь своих целей. ВСУ уже повредили все три фрегата ЧФ РФ.

Другие новости:

война в Украине новости Украины Алексей Резников война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

09:51 Украина
Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

09:43 Украина
Курс доллара 2023: каким он будет до конца года

Курс доллара 2023: каким он будет до конца года

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:52

Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

09:51

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

09:49

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

09:43

Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

09:38

До отметок 46 или 50 гривен: эксперт рассказал, ждать ли диких скачков курса доллараВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:16

Муж Симоньян набросился на Зеленского, выслужившись перед Путиным

09:12

Украинское наступление с надеждой ждут в Россиимнение

09:06

"Наступление закончилось большим пшиком": в ГУР рассказали о планах врага

09:00

Курс доллара 2023: каким он будет до конца годаЭксклюзив

Реклама
08:33

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - АндрусивВидео

08:32

"Наши сердца стали каменными": в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из ГрузииВидео

08:28

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

08:02

В результате громкой "бавовны" в Мелитополе ликвидирован коллаборант-полицейский

07:40

Турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у ЭрдоганаВидео

06:47

Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известноФото

06:20

Когда начнется контрнаступлениемнение

04:10

Можно ли дарить гвоздики живым людям: что принесет "траурный" цветок

03:45

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

03:20

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

03:10

"До последнего защищал Украину": в боях на Луганщине погиб отец двоих детей

Реклама
02:33

"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

02:03

"Движения раненого кузнечика": Волочкова оконфузилась на подиумеВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, рискнет ли Кремль из-за Крыма применить против ВСУ ядерное оружиеВидео

00:51

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

"Мы на финальном этапе": генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

26 апреля, среда
23:44

Сердце остановилось на 28 минут: 57-летний мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

23:38

Меган Маркл и принца Гарри застукали за нежностямиВидео

23:35

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютойВидео

23:15

"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

23:09

Как пожарить яйца без масла: 2 супер здоровых способа

22:43

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

22:19

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасенВидео

21:50

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал СШАВидео

21:49

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптикВидео

21:36

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

21:05

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - ПентагонВидео

20:46

"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУВидео

20:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

20:37

Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

Реклама
20:26

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

20:14

Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для УкраиныВидео

20:11

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

19:34

Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

19:12

Зогорелся в воздухе и упал в озеро: в РФ произошло крушение истребителя МиГ-31Видео

18:53

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников печерской школы

18:52

Как заготовить щавель на зиму: 3 лучших способа

18:35

"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - ДикийВидео

18:32

"Мирный план" и война России: Зеленский раскрыл подробности разговора с Си ЦзиньпиномВидео

18:24

"Оно тихонечко идет": в ВСУ рассказали интересные подробности контрнаступленияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять