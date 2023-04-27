"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

Смысл военной операции в том, что никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно.

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Алексей Резников призвал не завышать ожидания от контрнаступления ВСУ / Фото: УНИАН, Украинская добровольческая армия

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидание контрнаступления и в украинском обществе, и на Западе слишком "перегрето". На это едва ли можно повлиять – разве что призывами все-таки не ставить планку слишком высоко. Об этом глава Минобороны заявил в интервью РБК-Украина.

Резников выразил надежду, что контрнаступление начнется неожиданно для всех.

"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", - сказал министр.

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При этом, по его словам, когда начнется контрнаступление ВСУ, все сразу поймут, что это та самая операция, которой все ждали.

"Сейчас же благодаря разным ресурсам, к примеру Deep State, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши ребята социально и медийно активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все всё понимают", - отметил Резников.

Глава Минобороны добавил, что "перегреты" от ожидания и в Украине, и на Западе.

"Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтоб Украина выжила хоть как-то минимально, чтоб хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все стали верить в победу – после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующую победу. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха", - сказал он.

Резников призвал не завышать ожидания, чтобы потом не было разочарований.

"Моя мама – психиатр и психотерапевт, всегда мне говорила: "Если ты не можешь изменить обстоятельства, постарайся изменить свое отношение к ним". Поэтому мы согласовываем с Генштабом, и Анна Маляр потом говорит: "Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтоб потом не было разочарования. Потом расстроитесь. Не все так просто, это война. И мало того, мы вам точно не скажем, когда, как и где", - сказал Резников.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают готовиться к контрнаступательной операции. Украинский народ верит в победу и решительно настроен освободить свои территории. Ситуация на фронте сложная, но украинцы не сдаются. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 24 апреля.

Экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет достаточно мощным. По его прогнозу, ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня.

В Институте изучения войны считают, что Россия может применить корабли Черноморского флота, чтобы попытаться отразить контрнаступательную операцию сил обороны Украины на юге, особенно в условиях продвижения боевых действий к побережью. Однако маловероятно, что оккупантам удастся достичь своих целей. ВСУ уже повредили все три фрегата ЧФ РФ.

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