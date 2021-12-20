На что украинцы тратят "тысячу Зеленского": рейтинг категорий

Первые три места по использованию денег за вакцинацию занимают культура и креативная индустрия.
Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, на что украинцы тратят тысячу за вакцинацию.
По его словам, пока украинцы больше всего покупают билеты в кинотеатры.
Первые три места по использованию денег - именно у культуры и креативных индустрий:
- кинотеатры,
- книжные лавки (небольшой отрыв)
- театральные и продюсерские агентства.
По его словам, на 6-м месте музыкальные группы, на 10-м - производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м - туристические аттракционы и шоу.
"Те результаты, что есть сегодня - впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через уплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии", - отметил Ткаченко.
Он напомнил, что деньги можно потратить и на музеи.
Куда еще можно потратить 1000 гривен за вакцинацию:
- железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
- билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
- билеты на концерты;
- абонемент в спортзал;
- товары в книжных магазинах.
Отметим, накануне в Министерстве цифровой трансформации рассказали, как украинцы распоряжаются "ковидной тысячей".
Чаще всего украинцы тратят "ковидную тысячу" на книги.
На втором месте в рейтинге идут кинотеатры (показатель практический такой же, как у книг), а тройку лидеров замыкает оплата услуг железнодорожного транспорта.
Также вакцинированные люди старше 60 лет смогут потратить тысячу на лекарства.
Полную инструкцию оформления сертификата о вакцинации и получения 1000 гривен можно посмотреть здесь.
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