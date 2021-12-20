На что украинцы тратят "тысячу Зеленского": рейтинг категорий

Как сгенерировать ковид сертификат в "Дія" / 24tv.ua

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, на что украинцы тратят тысячу за вакцинацию.

По его словам, пока украинцы больше всего покупают билеты в кинотеатры.

Первые три места по использованию денег - именно у культуры и креативных индустрий:

кинотеатры, книжные лавки (небольшой отрыв) театральные и продюсерские агентства.

По его словам, на 6-м месте музыкальные группы, на 10-м - производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м - туристические аттракционы и шоу.

"Те результаты, что есть сегодня - впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через уплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии", - отметил Ткаченко.

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Он напомнил, что деньги можно потратить и на музеи.

Куда еще можно потратить 1000 гривен за вакцинацию:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

Отметим, накануне в Министерстве цифровой трансформации рассказали, как украинцы распоряжаются "ковидной тысячей".

Чаще всего украинцы тратят "ковидную тысячу" на книги.

На втором месте в рейтинге идут кинотеатры (показатель практический такой же, как у книг), а тройку лидеров замыкает оплата услуг железнодорожного транспорта.

Также вакцинированные люди старше 60 лет смогут потратить тысячу на лекарства.

Полную инструкцию оформления сертификата о вакцинации и получения 1000 гривен можно посмотреть здесь.

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