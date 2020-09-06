На Донбассе боевики вновь открывали огонь, есть погибший

Боевики Донбасса вновь нарушили режим прекращения огня / УНИАН

Пророссийские боевики на Донбассе второй раз за сутки нарушили перемирие. Оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь по украинским позициям возле Причепиловки в Луганской области.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В результате вражеского обстрела украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - отметили в командовании.

Как писал Главред, российско-террористические войска "ЛДНР" в воскресенье, 6 сентября, нарушили режим прекращения огня на 42 день перемирия. Незаконные вооруженные формирования РФ фактически сорвали договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.