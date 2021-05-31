На Франковщине суд вынес приговор мужчине, звавшему "спасти Украину от хунты и ж*дов"

На Франковщине суд вынес приговор мужчине / УНИАН

Надворнянский райсуд (Ивано-Франковская область) признал виновным местного жителя в публичных призывах в соцсети ВКонтакте к насильственной смене конституционного строя и назначил три года лишения свободы с полутора годами испытательного срока. Об этом сообщает портал Главком.

По версии следствия, обвиняемый на протяжении 2015 года на стене своего аккаунта в социальной сети ВКонтакте (тогда еще не запрещенной в Украине) распространил более ста публикаций, которые имеют признаки антиукраинского характера и направлены на поддержку сепаратистских настроений в восточных областях Украины (вкупе с оправданием деятельности террористических группировок "Л/ДНР".

В качестве примера, в приговоре приведено сообщение от 29 сентября 2015 года: "Российская Федерация приходи, спасай нас, спасай нас от хунты и жидов".

Кроме этого, правоохранители обнаружили в квартире обвиняемого пять патронов к огнестрельному нарезному оружию без разрешения на хранение.

В суде обвиняемый не признал вины. Пояснил, что состоит на учете у психиатра в больнице.

В то же время подтвердил, что активно пользовался соцсетью "Вконтакте", выставлял собственные фотоснимки и сообщения. Добавил, что в социальных сетях любит смотреть сообщения о природе.

Что касается распространенных призывов, то обвиняемый категорически опровергал свою причастность. Отметил, что неизвестные хакеры "взломали" страницу, после чего начали и появляться сообщения по типу вышеуказанного.

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