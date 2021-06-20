На границе с Румынией перед матчем в Бухаресте застряли сотни авто с фанатами сборной

На границе с Румынией застряли сотни авто с фанатами сборной / Роман Синицын / Facebook

Сотни автомобилей с украинскими болельщиками застряли в очереди на украинско-молдавско-румынской границе со стороны КПП "Рени" в воскресенье, 20 июня нынешнего года. Об этом написал в Facebook общественный деятель, волонтер, активист Роман Синицын.

По его информации, на украинском пункте пропуска "Рени" возникли проблемы с электроснабжением, в частности, погас свет и не работает база данных. Он говорит, что очередь не двигается более трех часов. В то же время, отмечает Синицын, что со стороны Молдовы проблем с электроснабжением нет.

Волонтер уточнил, что 80% украинцев из очереди на границе — те, которые направляются в Бухарест на матч "Украина — Австрия", который состоится в понедельник, 21 июня.

"Четко" у нас таможня работает под завтрашний футбол. Как часы. На Рени у таможенников уже час нет света и генератор сломался. Лучше бы на самолете летел", — написал он.

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Напомним, ранее сборная Украины сыграла второй матч на Евро-2020 – в Бухаресте против Северной Македонии. Во время этого матча украинские болельщики выполнили известный хит "Путин – ху*ло" и все это попало в эфир российских телеканалов.

В России матч между сборными Украины и Северной Македонии показывали сразу два телеканала – "Матч! Футбол 1" и "Матч Премьер".