На Хмельнитчине разъяренные селяне пытались собственноручно снести вышку мобильной связи

Люди хотели самостоятельно снести вышку / НПУ

Вблизи Хмельницкого в селе Петрашовка местные жители до глубины души возмутились наличием в своем населенной пункте вышки мобильного оператора.

Около полсотни селян вступили в бурный конфликт с представителями оператора мобильной связи.

Людей возмутило то, что вышка связи была установлена на крыше местного магазина. После того, как на их обращения не отреагировали представители компании мобильной связи, селяне начали демонтировать ее собственноручно.

Как говорится на сайте областной полиции, диалог достиг такой критической точки, что копам пришлось вмешаться.

Однако инцидент удалось урегулировать, так как впоследствии стороны пообещали друг другу отыскать компромиссное решение.

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Почему люди боятся вышек мобильной сети

Еще до пандемии коронавируса мир постигли слухи о вреде 5G для здоровья человека. В 1990-е годы, когда мобильные телефоны только стояли на пороге массового использования, телевидение пропагандировало опасность гаджетов. Однако буквально в один миг обо всем этом забыли и теперь что ребенку, что пенсионеру трудно представить свою жизнь без мобильного.

Тем не менее с приходом 5G некоторые теории возобновились.

И сейчас мир снова заговорил о том, что мобильная связь способствует развитию рака, бесплодия, аутизма, сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера. Впрочем, научных подтверждений эти теории пока не получили, однако их перечень можно продолжать бесконечно.