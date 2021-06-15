На Киевщине двое детей провалились в выгребную яму: появились невероятные подробности о семье

Ребенок погиб на Киевщине / ТСН

На Киевщине, сегодня, 15 июня, в выгребную яму на территории бывшей базы отдыха провалились двое детей.

Как сообщает ТСН, дети попросились у охранника в туалет, а потом он услышал крик. 10-летнюю девочку спасти не удалось.

4-летнего мальчика доставили срочно в больницу. За его жизнь продолжают бороться врачи.

Именно он сначала провалился в яму, его начала спасать старшая девочка, но и она провалилась. На помощь как раз успели охранник и еще один человек, которые услышали крики, детей вытащили, но старшую девочку спасти не удалось.

Известно, что дети из семьи ромов, приехавших сюда из Закарпатья. Во время допроса они рассказали, что приехали только 4 дня назад. Они работали на свалке рядом, где собирали вторичное сырье.

Сейчас решается вопрос открывать уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Кроме того, уже самой семьей заинтересовались органы защиты детей, ведь стало известно, что у них, по предварительным данным, 8 детей. Их судьбу будут решать.

Также предстоит выяснить, на каких условиях закарпатцы находились на территории.

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Напомним, ранее в Кременчуге Полтавской области в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца.

Горе-мать была пьяна и недосмотрела за свои ребенком.