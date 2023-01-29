На Луганщине в больницу привезли 300 раненых "вагнеровцев" с ВИЧ и сифилисом - Генштаб

В 15-ю городскую многопрофильную больницу города Юбилейный, говорят в Генштабе ВСУ, доставлено до 300 наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

Врачи отказываются лечить: на Луганщине в больницу привезли 300 раненых "вагнеровцев" с сифилисом / коллаж фото УНИАН

Российские подразделения, как и ранее, продолжают совершать наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском обороняются. В больницу временного оккупированного города Юбилейный, что на Луганщине, доставили около трех сотен "вагнеровцев" – и врачи были шокированы их состоянием. Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлено до 300 наемников так называемого ЧВК "Вагнер". Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", — говорят украинские офицеры.

Удары по оккупантам на Луганщине

Напомним, ранее во временно оккупированном городе Новоайдар на Луганщине случился "прилет" по медицинскому учреждению, которое захватили оккупанты и устроили там свой лазарет.

Как сообщает так называемое "представительство ЛНР в СЦКК", в результате обстрела н.п. Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS) было повреждено Новоайдарское территориальное медицинское объединение.

По данным местных жителей в соцсетях, ранее это была детская больница, которую оккупанты превратили в военный госпиталь.

До того сообщалось, что в результате удара ВСУ был уничтожен госпиталь оккупантов, который они оборудовали в профилактории машиностроительного завода в оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области.

Он был секретным и там лечили исключительно кадыровцев, говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

"Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием", — говорится в сообщении.

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