На Луганщине в больницу привезли 300 раненых "вагнеровцев" с ВИЧ и сифилисом - Генштаб

Российские подразделения, как и ранее, продолжают совершать наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском обороняются. В больницу временного оккупированного города Юбилейный, что на Луганщине, доставили около трех сотен "вагнеровцев" – и врачи были шокированы их состоянием. Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлено до 300 наемников так называемого ЧВК "Вагнер". Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", — говорят украинские офицеры.
Удары по оккупантам на Луганщине
Напомним, ранее во временно оккупированном городе Новоайдар на Луганщине случился "прилет" по медицинскому учреждению, которое захватили оккупанты и устроили там свой лазарет.
Как сообщает так называемое "представительство ЛНР в СЦКК", в результате обстрела н.п. Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS) было повреждено Новоайдарское территориальное медицинское объединение.
По данным местных жителей в соцсетях, ранее это была детская больница, которую оккупанты превратили в военный госпиталь.
До того сообщалось, что в результате удара ВСУ был уничтожен госпиталь оккупантов, который они оборудовали в профилактории машиностроительного завода в оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области.
Он был секретным и там лечили исключительно кадыровцев, говорится в сообщении СтратКома ВСУ.
"Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием", — говорится в сообщении.
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