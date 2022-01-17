На Прикарпатье горе-киллеру оторвало руку во время закладки взрывчатки в автомобиль

На Прикарпатье к медикам обратился мужчина с оторванной рукой / Полиция Ивано-Франковской области, УНИАН

Возле Ивано-Франковска во дворе многоэтажки мужчина пытался заложить взрывчатку под элитный автомобиль, однако она взорвалась прямо у него в руках.

Происшествие произошло около двух часов ночи в понедельник, 17 января, пишет ТСН.

Мужчина приехал к многоэтажке на такси. Он пытался подложить в один из припаркованных элитных автомобилей взрывное устройство, однако оно сдетонировало прямо у него в руках.

Подрывник скрылся с места происшествия. Однако из-за тяжелых травм впоследствии он был вынужден обратиться за помощью к медикам. К врачам мужчина попал в тяжелом состоянии – он потерял много крови, потому что у него была оторвана часть руки. Также на теле было много осколочных ранений.

Раненого горе-киллера прооперировали.

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"Руку забрали почти до локтя, ведь рука была разорвана – при иных обстоятельствах можно было бы сохранить руку", – отметила заведующая неотложной помощи областной больницы Иванна Васкул.

Отмечается, что возле палаты подрывника дежурят правоохранители.

Подрывнику оторвало часть руки, мужчина истекал кровью / Полиция Ивано-Франковской области

При этом в полиции Ивано-Франковской области сообщили, что взрывом было повреждено транспортное средство, и подрывник получил телесные повреждения. Это произошло в пригородном селе Криховцы неподалеку Ивано-Франковска. В каком состоянии находится подозреваемый, правоохранители пока не сообщают.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Напомним, в Черновцах в жилом доме взорвался газ. В результате пострадали два человека. Всех жильцов дома из-за взрыва эвакуировали.

Также ранее в Одесской области произошел мощный взрыв в частном доме. В результате погиб человек.

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