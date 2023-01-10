'На следующей неделе': в США анонсировали учения украинских защитников на ЗРК Patriot

Подготовка ВСУ продлится в течение нескольких месяцев. Однако точные сроки завершения обучения пока неизвестны.

ВСУ начнут тренировки на ЗРК Patriot на следующей неделе / Фото Википедия

Уже на следующей неделе украинские защитники отправятся в Соединенные Штаты Америки, чтобы научиться управлять зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Как пишет CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, учебная программа будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят свои тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы ПВО.

Отмечается, что Форт-Силл является одним из четырех мест базовой подготовки армии и артиллерийской школой, которая обучает военнослужащих более века.

По словам заместителя помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лауры Купер, подготовка ВСУ продлится в течение нескольких месяцев. Однако она не назвала точные сроки завершения обучения.

"Я не смогу назвать вам конкретный срок завершения обучения", - сказала она.

Украина получит от США ЗРК Patriot

Недавно в Белом доме заявили, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит от США батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Американцы научат украинцев управлять этими системами.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. На это уйдет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - отмечалось в сообщении.

Позже Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что из суммы в 1,85 млрд. долларов, которая предназначена для Украины, 850 миллионов долларов пойдет на системы ПВО Patriot.

Как отметил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, специалисты ВСУ могут овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. Уже есть опыт успешного обучения работе с ПВО IRIS-T и NASAMS – их удалось освоить за несколько недель.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot развернут в Украине по ускоренной программе. По его словам, правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.

Вас может заинтересовать: