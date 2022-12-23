glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Сумщине ВСУ уничтожили диверсантов РФ: оккупанты отступили с потерями

23 декабря 2022, 16:13
После короткого боя вражеская ДРГ отступила, понеся потери, рассказал Дмитрий Живицкий.
Пограничники
Пограничники отразили атаку оккупантов РФ / facebook.com/МВД Украины

В Сумской области бойцы территориальной обороны 22 декабря уничтожили диверсионную группу российских оккупантов.

Утром в четверг группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины, рассказал в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, на территории Краснопольской громады, вблизи села Высокое, украинские защитники открыли огонь по российской диверсионно-разведывательной группе.

Живицкий уточнил, что после короткого боя вражеская ДРГ отступила, понеся потери.

Он добавил, что у оккупантов минимум двоих убитых, при этом с украинской стороны обошлось без потерь.

Живицкий

Напомним, ранее вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться через границу в Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram.

"Сегодня около 7 утра была попытка прорыва государственной границы на территории Сумщины. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов", - отметил он.

Читайте еще:

ДРГ новости Сумской области война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:15

Когда Украина получит танки Abrams и истребители F-15, F-16: посол в США сделала заявление

16:44

В Кремле нашли "козла отпущения" в войне против Украины - РоманенкоВидео

16:33

Мобилизация в Украине: почему на фронт отправляют мужчин, не проходивших срочную службу - адвокатВидео

16:32

Кэмерон Диаз снимется в фильме, впервые за 8 лет

16:27

Дед не выпил таблетки: Энтони Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнсдей"Видео

Реклама
16:17

Приметы на 24 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год семья жила в достаткеВидео

16:13

На Сумщине ВСУ уничтожили диверсантов РФ: оккупанты отступили с потерямиВидео

16:03

Божественно легкий и очень сытный салат на Новый год 2023: рецепт бюджетного блюда за 100 гривенВидео

16:02

Украинцы вырубят свет сначала в Курске и Белгороде, а потом и в Москве - НавальныйВидео

15:53

Создание международного трибунала по преступлениям РФ: Зеленский дал задачи дипломатам на 2023-йВидео

15:46

"Неземная красота": Киркоров сознался в проведении процедуры красоты

15:38

"Скорее, чем думают россияне": эксперт рассказал, когда украинская энергетика будет под защитойВидео

15:35

Есть два кандидата: военный аналитик назвал вероятных преемников ПутинаВидео

15:26

Блестящая сосиска: Лолита обтянула себя тесным комбинезоном

15:14

Favbet Foundation снова передал ВСУ два внедорожника Mitsubishi L200

15:04

РФ нарвалась на мощную ответку: под Бахмутом более 300 убитых и раненых оккупантовВидео

15:01

Православный календарь на 2023 год: узнайте, когда Рождество, Пасха, Троица

15:00

Королевский рецепт Шубы на Новый год 2023: невозможно вкусный салат, который еще никто не пробовалВидео

14:54

Под Бахмутом в боях с врагами погиб известный украинский режиссер

14:39

У Путина вспомнили о "демилитаризации" Украины и высказались насчет переговоровВидео

Реклама
14:28

Подумайте дважды: можно ли смывать суп в унитаз

14:17

"Только старт переговоров": эксперт оценил сведения о готовности Байдена встретиться с ПутинымВидео

14:03

Хилый цветок зазеленеет и зацветет даже зимой: как подкормить растения дешевым средством из аптечки

14:01

Бывший муж Седоковой разрешил ей запостить фото дочери, которая не живет с ней

13:57

Состояние здоровья ухудшилось: Путин отменяет новогодние банкеты – источникВидео

13:15

Самые плохие родители по знаку зодиака: кто они и почему им лучше не рожать детейВидео

13:09

Как самому увеличить пенсию на 63%: в Пенсионном дали разъяснениеВидео

13:09

Иран наращивает секретные поставки вооружений в РФ - разведка ИзраиляВидео

13:00

Романтика, трагедии и свадьбы: что готовит любовный гороскоп 2023Видео

13:00

Гороскоп на 24 декабря 2022: Тельцам – интересные сообщения, а Рыбам – гора обязанностей

12:58

"Посмотрим, что можем предоставить": в Германии задумались о возможной передаче Украине ПВО Patriot

12:43

Уборка станет эффективной: зачем хозяйки надевают пакет на веник

12:36

РФ готовит новое наступление: в НАТО предупредили о перегруппировке оккупантовВидео

12:32

В Мелитополе подорвали машину с двумя ФСБшниками внутри - СМИ

12:10

ВСУ ликвидировали таксиста-"кадыровца": он был героем пропагандистского видео

11:47

"Сгорел целый штаб": под Токмаком уничтожили базу оккупантов вместе с кадыровцамиВидео

11:34

В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, как системы Patriot повлияют на ход войныВидео

11:23

Сопровождение самолета-разведчика НАТО и истребителя F-15: детали поездки Зеленского в СШАВидео

11:22

Как упаковать подарок на Новый год и Рождество 2023, если нет скотча и мало бумагиВидео

11:11

Как отбелить белые шнурки: 5 очень простых способов, чтобы они сияли

Реклама
11:06

Запад смирился, что РФ должна распасться, иначе через 20 лет будет война в Европе – КуликВидео

10:57

"Работаем ради победы": Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео из своего кабинетаВидео

10:56

Дочь звезды боевиков и модель: Леонардо Ди Каприо закрутил роман с новой юной красоткойВидео

10:54

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

10:49

Пожары в Москве и в Саратовской области: в РФ пылали воинская часть и военкоматВидео

10:39

"Драпануть из РФ не успеете": Гиркин спрогнозировал поражение России и набросился на СоловьеваВидео

10:15

Patriot окажется в Украине раньше, чем ожидают россияне - Виталий Кулик

10:06

Три республики готовятся "на выход": Путина предупредили о развале РФ уже в 2023 году - СМИВидео

10:04

Симметричный ответ: у Зеленского оценили вероятность ударов по территории РФВидео

09:58

Метит на кресло Путина: Пригожин из-за политических амбиций увеличивает роль ЧВК "Вагнера" в войне – ISW

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять