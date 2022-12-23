На Сумщине ВСУ уничтожили диверсантов РФ: оккупанты отступили с потерями

После короткого боя вражеская ДРГ отступила, понеся потери, рассказал Дмитрий Живицкий.

Пограничники отразили атаку оккупантов РФ / facebook.com/МВД Украины

В Сумской области бойцы территориальной обороны 22 декабря уничтожили диверсионную группу российских оккупантов.

Утром в четверг группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины, рассказал в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, на территории Краснопольской громады, вблизи села Высокое, украинские защитники открыли огонь по российской диверсионно-разведывательной группе.

Живицкий уточнил, что после короткого боя вражеская ДРГ отступила, понеся потери.

Он добавил, что у оккупантов минимум двоих убитых, при этом с украинской стороны обошлось без потерь.

Напомним, ранее вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться через границу в Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram.

"Сегодня около 7 утра была попытка прорыва государственной границы на территории Сумщины. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов", - отметил он.

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