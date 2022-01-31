На Закарпатье оборвался подвесной мост вместе с тремя подростками: инцидент зафиксировали камеры

На Закарпатье подростки пострадали из-за обрыва подвесного моста/ Facebook Владимир Бочкор

На Закарпатье в селе Богдан Раховского района подростки пострадали в результате того, что оборвался подвесной мост.

Инцидент попал на камеры наблюдения. Соответствующее видео опубликовал в воскресенье, 30 января, в Facebook пользователь Степан Мильчевич.

Как видно из видео, ребята сами раскачали мост. Они вышли на его середину, начали расшатывать конструкцию, а когда мост оборвался – вместе с ним попадали в воду.

"Пусть каждый сам сделает свой вывод", – отметил автор публикации.

На помощь к ребятам сразу прибежал местный житель, который переходил мост буквально минутой раньше и услышал шум из-за обрыва моста.

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В одной из местных групп в Facebook пользователи опубликовали фото оборванного подвесного моста.

Пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан рассказала, что участниками инцидента с мостом были трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет, пишет ZAXID.NET. Ребята прыгали по мосту, в результате чего он сорвался в реку. В результате падения 13-летний парень сломал ногу, двое других не травмировались. Отмечается, что все трое подростков – местные жители.

Напомним, под Одессой злоумышленники жестоко издевались над подростком. Односельчане избили, связали и удерживали подростка за вымышленное похищение их музыкальной колонки.

Кроме этого, в Запорожской области произошел дикий случай. Группа подростков в течение нескольких часов жестоко издевалась над 14-летним парнем. Его заставляли глотать подожженные сигареты, обливали на улице холодной водой, требовали деньги и угрожали закопать.

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